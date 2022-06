US$461 millones, a la opa del Grupo Argos

El Grupo Gilinski, a nombre de la firma Nugil, acreditó ante la Bolsa de Valores de Colombia la constitución de la garantía para realizar la oferta pública de adquisición (opa) de acciones ordinarias de Grupo Argos.



(Qué le queda faltando a Gilinski por meterse en el GEA).

Dicha garantía, que formaliza la constitución de la operación, asciende a US$461 millones, la cual se efectuará mediante una carta de crédito stand by.



Luego de este trámite del Grupo Gilinski se espera que la Superintendencia Financiera apruebe la nueva opa por Grupo Argos, la séptima que adelantaría el Grupo Gilinski, luego de tres operaciones previas por Grupo Nutresa y tres más por Grupo Sura.



Luego de cinco días calendario, se deben publicar tres avisos de oferta pública y el cuadernillo de oferta al mercado. La semana pasada, Gilinski elevó el precio de la opa, pasando de US$ 4,08 a US$ 4,28 por acción.



PORTAFOLIO