Use su historia de crédito para evitar reportes por deudas que no tomó

La historia crediticia, aunque parece un tema exclusivo para los bancos y las instituciones financieras, es de gran utilidad para los ciudadanos. Es conocido que tener mayor consciencia de la historia de crédito, redunda en mayores oportunidades de acceso al crédito. Hoy, el 93% de la información reportada en DataCrédito Experian son reportes positivos.



Sin embargo, la historia de crédito tiene una función adicional muy importante para los ciudadanos: la prevención del fraude. Un control atento de la historia crediticia puede ayudar a prevenir los casos de fraude y suplantación, fortaleciendo la seguridad financiera de los colombianos. A continuación, le presentamos una serie de recomendaciones y sugerencias para manejar su historia crediticia y prevenir situaciones de fraude.



1. Haga la tarea y conozca su historia crediticia: En su historia de crédito usted podrá evidenciará quien lo ha reportado positiva o negativamente. Si evidencia que alguien lo ha reportado por una obligación que nunca adquirió, es una clara señal de una posible suplantación, y será necesario acercarse a la entidad que generó dicho reporte para poner en evidencia este suceso.



2. Registro de Consultas: La historia de crédito registra las consultas realizadas en los últimos seis meses. Este registro juega un importante papel para los ciudadanos, pues de esta forma pueden conocer qué entidades han accedido a su historia de crédito.



En cualquier circunstancia, verifique que dicha consulta no sea resultado de que alguien lo está suplantando y esté solicitando un crédito o servicio a su nombre.



3. Active alertas de suplantación: Si ha sido objeto de suplantación, en el historial crediticio de DataCrédito Experian usted podrá activar una alerta de suplantación que tiene como objetivo, informarle a quienes consulten su historial crediticio, que usted ha sido objeto de suplantación para que tengan mayor precaución en verificar la identidad antes de otorgar un crédito. Esta alerta tiene una duración de 3 meses, y podrá renovarla cuantas veces lo requiera dirigiéndose a DataCrédito Experian.



4. ¿Cómo activar las alertas?:



a. Puede alertar al sistema financiero sobre la pérdida de sus documentos para prevenir que posibles defraudadores los usen para solicitar créditos. Ingrese a www.datacredito.com o www.midatacredito.com para formular la alerta.



b. No olvide interponer la respectiva denuncia en línea en la página www.policia.gov.co. Este soporte es importante para probar que no fue usted quién abrió un crédito o constituyó una nueva empresa usando sus documentos.



5. No tiene por qué pagar si la obligación fue abierta por un suplantador: Es común oír que para resolver el problema de la suplantación y un reporte negativo es mejor pagar. Recuerde que si usted no fue quien adquirió la obligación, no tiene por qué pagarla. Por lo tanto, para evitar el reporte negativo pagar no es la mejor estrategia.



Sin embargo, no deje el reporte objeto de suplantación en su historia de crédito. Formule un reclamo sobre la obligación, para lo cual puede ingresar a www.datacredito.com o los demás canales de reclamos del Código de Conducta de DataCrédito y exíjale a quien lo reportó que sea eliminado el reporte que fue generado en virtud de una suplantación.



6. Recuerde que adicional a los canales de consulta de su historia gratuita, existen servicios que le ayudan evitar el fraude, monitoreando de forma recurrente su historial, e inclusive con alertas a su correo electrónico o celular en www.midatacredito,com).