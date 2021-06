¿Ha tenido billetes de $100.000 en sus manos? Su uso se dispararía

A partir del primero de julio empezarán a regir una serie de normas para mejorar la experiencia de los usuarios con los servicios financieros y de bancos.



Estas nuevas normas están contenidas en la Circular Externa 029 de 2019 en la que se hace referencia a la modificación de la Circular Básica Jurídica en materia de requerimientos mínimos de seguridad.



Con la entrada en vigor de estas medidas, por ejemplo, el uso de los billetes de $100.000 sería algo normal y constante.



MONTO MÁXIMO DEL DÍA EN UN SOLO RETIRO



Uno de los cambios que comenzará a regir en julio es que los retiros en cajeros electrónicos podrían ser en menor número de ahora en adelante, pues todas las entidades deben permitir que el monto máximo de retiro en efectivo al día se pueda hacer en una sola operación.



Es decir: actualmente, un banco permite el retiro máximo diario por cajero electrónico de $3’000.000 y dicha cantidad debe sacarse en dos, tres o más operaciones. A partir del próximo mes, ese monto se podrá sacar en una sola operación.



Este cambio, según Asobancaria, podría hacer que el uso de los billetes de $100.000 se dispare, pues las entidades deberán cargar los cajeros con esa denominación para procurar que los clientes, al realizar el retiro máximo, no salgan con grandes cantidades de billetes en sus bolsillos o carteras.



OPERACIONES FALLIDAS, DEVOLUCIÓN INMEDIATA



Otro de los cambios que comenzarán a regir es la devolución inmediata de la comisión que el cajero electrónico cobra en caso de que la operación resulte fallida.

La idea de las medidas es mejorar la experiencia de los usuarios. iStock

Así las cosas, en toda operación fallida se debe devolver la comisión en caso de que haya sido cobrada, aunque hay casos en que esto se da horas, días o incluso meses después.



Y es que con base en quejas de clientes sobre el cobro de comisiones que les han hecho por operaciones que no han resultado exitosas (les cobran por la operación, pero no les entregan el efectivo), la Superintendencia Financiera ha impuesto multas.



En este punto hay que aclarar que algunos bancos no les cobran a sus clientes en su propia red de cajeros por las operaciones.



HOLMAN RODRÍGUEZ M.

En Twitter @holmanrodriguez