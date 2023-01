Alrededor de 350.000 pesos sería la inversión de hogares en útiles

los padres de familia pagarán entre 15% y 18% más que hace un año útiles escolares, de acuerdo con indagaciones de Fenalco. Esto significa que el promedio de inversión para esta temporada es de cerca de $350.000, sin incluir textos o libros.



(Lea: Así sería el consumo de los hogares para este 2023 con inflación alta).



Los empresarios, que están vinculados a los comercios relacionados con papelerías y venta de útiles escolares afiliados al gremio en esta parte del país, dicen que el incremento del dólar, la inflación, la escasez a nivel mundial de materias prima, sobrecostos en transporte y presiones sobre el entorno logístico han impactado de manera directa la fabricación, distribución y comercialización de los útiles escolares.



Para el Comité del Sector de Papelerías, “los costos para nuestra industria se han elevado entre un 35% y un 43% frente a la temporada escolar de hace un año. No obstante, el consumidor final ve reflejado un incremento entre 15% y el 18%, coherente con la inflación que estamos viviendo”.



(Además: ¿Señales de desaceleración?: gasto de los hogares se redujo en Navidad).



El monto de $350.000 que invertirán las familias es un promedio, pero el gasto dependerá de la cantidad de productos, la marca y el lugar donde se adquieran.

Para prescolar podría estar alrededor de $360.000, para primaria $222.000 y para bachillerato el nivel de gasto puede ser de un promedio de $412.000.



Ante las alertas sobre incrementos excesivos, Fenalco Bogotá Cundinamarca hizo un llamado a los padres de familia para comprar marcas reconocidas en lugares de confianza.



Juan Esteban Orrego, director del Gremio en Bogotá y Cundinamarca, afirmó que “se debe desconfiar de los útiles escolares que están con un precio muy por debajo del promedio, y que por lo general se venden en la calle, pues en muchos casos terminan siendo productos falsificados, de contrabando y fabricados con materiales de dudosa procedencia”.



(Siga leyendo: Ojo: por ley no le pueden pedir estos útiles escolares en 2023).



Los útiles escolares que más falsifican son lápices, colores, bolígrafos, marcadores, seguido de cuadernos y carpetas plásticas. Además, esta práctica representa pérdidas de hasta un 25% para los papeleros legales y una disminución de hasta 80% en el rendimiento de los productos.



El líder gremial agregó que “son productos que no tienen un control mínimo de calidad, así que los ciudadanos son engañados al comprar un lápiz que esperan sea útil, pero en realidad viene con la mina quebrada, que se desmorona o que sólo viene a la mitad; Incluso se han detectado útiles escolares contaminados con plomo, o con niveles altos de Ftalatos, un producto químico y plastificante que en países como Estados Unidos fue prohibido para la fabricación de artículos para bebés y niños”.

PORTAFOLIO