Ojo: por ley no le pueden pedir estos útiles escolares en 2023

La temporada escolar de este 2023 registra varios incrementos en cuanto a útiles como cuadernos, carpetas y colores. No obstante, para evitar que los colegios se excedan con la solicitud de materiales el Ministerio de Educación emitió la Resolución 20310 de 2022 en la que se establecen los útiles escolares que se pueden solicitar y los que no.



En un principio, la cartera establece que no se pueden exigir proveedores ni marcas específicas. Asimismo, se prohíbe "establecer mecanismos que de cualquier forma impidan la concurrencia de múltiples proveedores en la provisión de estos materiales".

Por otra parte, habla sobre los colegios que solicitan elementos de aseo como papel higiénico, toallas, desinfectante, entre otros. "Al necesitar materiales para la administración o aseo de sus instalaciones. Estos deben cobrarse dentro de los valores de matrícula y pensión", menciona la resolución.

Respecto al uso de uniformes, se establece que solo se podrían exigir prendas de uso diario y otras para actividades como educación física, recreación y deporte. Sin embargo, en caso de que los padres no puedan adquirir estos implementos, la institución no podrá negar la enseñanza al alumno.



Finalmente, el Ministerio de Educación menciona que está prohibido exigir al inicio del año la totalidad de los útiles escolares que se incluyen en la lista. Estos pueden ser adquiridos en la medida en que sean requeridos para el desarrollo de las actividades educativas.

¿Qué hacer ante un abuso en la lista escolar?

En caso de que considere que una lista escolar presenta elementos que están prohibidos por el Ministerio de Educación, puede seguir los siguientes pasos:

- Tendrá que comunicarse con la institución educativa para que resuelva los cuestionamientos y dudas sobre los materiales requeridos.



-En caso de que las dudas no sean resueltas , los padres de familia pueden interponer una denuncia en el Ministerio de Educación, las alcaldías y las secretarías de Educación. Estas entidades tienen dispuestos, incluso, canales digitales para que puedan hacerlo.

