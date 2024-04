Al Valle del Cauca llegaron el 26% del total de las remesas en 2023

El departamento del Valle del Cauca recibió US$2.620 millones por concepto de remesas durante el 2023, una cifra que representó el 26% del total de lo que recibió el país el año pasado, cuando la cifra alcanzó los US$ 10.091 millones, de acuerdo con las cifras del Banco de la República.



La cifra recibida por ese departamento también confirma el aumento progresivo que en la última década se ha venido dando en la recepción de esos recursos por parte de la mano de obra colombiana en el exterior y que proviene especialmente de Estados Unidos, España, Chile, Reino Unido, otros países europeos y de Venezuela, desde donde lentamente se están recuperando los envíos que hacen los colombianos.



Las remesas que llegan a ese departamento desde hace cerca de una década han contribuido en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en varias regiones, como el norte y Cali, gracias a que muchos de quienes las reciben complementan sus ingresos mensuales, cuando no representan la casi totalidad del ingreso familiar.



Según las cifras del banco central colombiano, el año pasado llegaron a ese departamento del occidente colombiano un promedio mensual de US$ 218 millones en ese tipo de recursos, de las rentas laborales de quienes viven en el exterior y la cifra total creció el 7,8 %, superior al crecimiento que tuvieron en todo el país, que alcanzó el 7 %.



Para Camilo Perez, director de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, las remesas se suman a los ingresos de los hogares y les permiten un mejor poder adquisitivo y eso ayudó a impulsar el consumo y diferentes proyectos en los años anteriores.

Cali iStock

El peso dentro del PIB

De acuerdo con un estudio del Banco de Bogotá, la entrada de remesas pasó de representar 1,1% del PIB en 2014 a 2,8% en 2023, siendo esta la participación más alta en lo corrido del siglo XXI.

Cálculos del banco con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares denotan que en 2023 cerca de 9,6 millones de personas recibieron remesas o 18 % de la población del país.



Según el Banco de Bogotá, la tendencia alcista en la entrada de remesas se afianzó tras la pandemia, como consecuencia de un mayor flujo de migrantes al exterior, al tiempo que el crecimiento económico mundial se recuperó y cálculos indican que cerca de 1,2 millones de colombianos salieron del país entre 2021 y 2023, cuando la economía global promedió 4,3 % de avance, tras la caída de 2,8 % en 2020. En el mismo lapso, algunos países como Estados Unidos tuvieron políticas migratorias algo menos restrictivas.

El departamento de Cundinamarca, con US$ 1.642 millones, fue la segunda región con el mayor monto de remesas recibidas durante el 2023 y consolidó el segundo lugar, por encima del departamento de Antioquia.



Esa cifra representó un incremento de US$ 67 millones, es decir el 4,2 % superior frente a la que llegó en 2022 y que ascendió a US$1.575 millones.

Las remesas han ayudado a que miles de familias puedan comprar vivienda.



El departamento de Antioquia, según las estadísticas del Banco de la República, al cierre del 2023 recibió los giros de remesas del exterior de US$ 1.590 millones, es decir, US$28 millones más (1,14 %) que las recibidas durante el 2022 cuando la cifra fue de US$ 1.572 millones.



El departamento de Risaralda fue la cuarta región del país a donde llegaron más remesas durante el 2023, con un total de US$484 millones. A continuación figuró el departamento del Atlántico, al que llegaron un total de US$ 362 millones en remesas durante el año pasado y luego el departamento de Santander, con US$ 332 millones. Luego están los departamentos de Quindío, con US$ 221 millones y el de Caldas, con US$ 199 millones en recepción de remesas. Hasta hace 10 años la región del Eje Cafetero era la más activa en la llegada de esas rentas de trabajo.



Holman Rodríguez Martínez