Como comprar vehículo sin arriesgarse a una estafa

Cada vez son más las personas que deciden comprar su vehículo a través de diferentes plataformas, aprovechando el avance de la tecnología para hacer compraventa en internet.



No obstante, el ciberespacio está expuesto permanentemente a personas inescrupulosas que están pendientes de transacciones de grandes cifras para poder sacar algún rédito extra, por lo que el consumidor tiene que tener mucho cuidado con sus movimientos financieros en la red.



Es por ello que el portal Vente Tu Nave da algunos consejos en caso de que desee comprar su vehículo con la plena seguridad de que todo el proceso se haga con absoluta transparencia y efectividad.

Mirar antes que comprar

Antes de realizar su compra, haga una indagación profunda sobre la información de tanto el vendedor, como el producto que desea adquirir. En el caso de los vehículos, busque reseñas y opiniones de otros compradores, verifique la información de contacto del vendedor y asegúrese de que toda la información proporcionada sea precisa, actualizada y coherente.



En cuanto al precio del vehículo, haga una comparación de precios con modelos similares en el mercado para tener una idea de cuál es el precio justo.

Autenticidad de las fotos

Asegúrese que las fotos en la oferta de compra correspondan al vehículo anunciado. Desconfíe de las imágenes que parezcan editadas o que vengan de fuentes poco confiables.



Un buen método es usar herramientas en línea de verificación de imágenes para corroborar que no hayan sido utilizadas con otros fines o que pertenezcan a la persona. También es recomendable hacer una solicitud de imágenes del vehículo o contactar mediante videollamada al vendedor para verlo en tiempo real.

Plataformas de confianza

Al momento de realizar la búsqueda del vehículo que desea comprar, asegúrese de hacerlo en una plataforma reconocida o confiable. Esto no solo puede ser una garantía de veracidad de la información, además de que puede explorar múltiples opciones y precios.



Desconfianza

Si el vendedor no le proporciona información detallada sobre el vehículo, evade preguntas precisas sobre el estado del mismo o no muestra fotografías detalladas, puede ser una señal de que puede estar ocultando algo. Lo mejor es tener cautela y buscar otras alternativas.

Precios sospechosamente bajos

Si el precio del vehículo parece demasiado bajo en comparación con otros anuncios similares, esto puede ser un indicio de que hay algo sospechoso en la oferta. Algunos estafadores frecuentemente ofrecen precios muy bajos para atraer compradores ingenuos para así engañarlos. Haga una verificación del valor justo del vehículo y de modelos similares en el mercado para tener una mejor idea del mejor costo.



No haga anticipos

No realice ningún pago por adelantado hasta haber visto el vehículo en persona y haber comprobado su estado. No envíe dinero en efectivo o use métodos de pago no seguros, como transferencias bancarias directas.

Inspeccione el vehículo

Antes de realizar la compra, es muy importante hacer una inspección del vehículo por cuenta propia, preferiblemente, con la ayuda de un mecánico calificado.



"Verifique el estado del vehículo, incluyendo el exterior, el interior y el motor. Compruebe si hay señales de daños previos como abolladuras, rayones o reparaciones", agrega Juan Diego Giraldo, CEO y cofundador de Vende Tu Nave.



