‘Quiero creer que Maduro busca liberar la economía venezolana’

Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, sorprendió a propios y extraños con el anuncio de la entrada de hasta el 10 % de las empresas públicas en los mercados bursátiles del país con miras en obtener financiación para proyectos.



Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, la principal plaza comercial, dijo a Portafolio que, a más de dos semanas del anuncio, aún no se tiene claridad sobre cómo se operará ni cuales empresas serían, aunque se decantó por el potencial de las firmas de hidrocarburos y petroquímica.



¿Qué es la Bolsa de Valores de Caracas?



La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) es una empresa privada fundada en 1947 a través de la Cámara de Comercio de Caracas. Hasta el año 2017 había una relación directa entre ser accionista y ser miembro. Las casas de bolsa eran miembros para poder operar en la plataforma. Desde ese año existió un divorcio en el que ya no es necesario ser accionista para ser miembro.



¿Cuántas empresas están actualmente?



El mercado de renta variable se ha visto achicado, ya que tuvimos casi cuatro años con hiperinflación y sobre todo que se eliminaron 11 ceros a la moneda en los últimos tres años y medio. Eso impacta fuertemente a todas las empresas, sobre todo las que cotizan en bolsa porque su valor nominal se vuelve cero y porque su valor de mercado tiene que ajustarse a esta nueva realidad.



En renta privada tenemos entre 100 a 110 empresas. Mientras, en renta variable entraron cuatro mipymes a la bolsa buscando financiamiento para proyectos específicos con lo cual, tenemos 35 empresas en renta variable.



¿Qué les pareció el anuncio de Maduro?



Fue muy sorpresivo porque nosotros no estábamos enterados de que esto iba a suceder. Así como al principio había un gobierno que hablaba de nacionalización, de expropiación y estatización de las empresas; de control férreo sobre la economía; ahora estamos viendo un gobierno en la acera de enfrente, que está hablando de la participación de la empresa privada en la economía del país.



Esto tiene que ver con que la renta petrolera no es suficiente. También en que las empresas del Estado se han deteriorado en sus manos porque el Estado nunca ha sido buen administrador, algo que sucede en todas partes del mundo. El Gobierno ha visto con buenos ojos la participación de la empresa privada dentro de las empresas del Estado. Vemos esto como un primer paso.

Gustavo Pulido, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. Archivo particular

Entonces, ¿es un cambio de visión?



Esperaría que así fuera. Realmente quiero creer que así es. Que hay un cambio de visión, que los gobernantes del país en las diferentes áreas han visualizado que es escenario liberar la economía, que debemos entrar en una economía de mercado, siempre supervisada y con ciertos controles, pero que reine la oferta y la demanda sobre los bienes en el país.



¿Cómo es la realidad de estas empresas?



Dentro de las diferentes empresas que se habló en su momento, solo una está enlistada: Cantv, que es la empresa de telefonía fija, que acaban de convocar una asamblea de accionistas donde van a presentar sus resultados auditados. Las otras empresas no han hecho ofertas públicas por lo tanto no conocemos sus balances.



¿Cuáles serán las otras empresas?



Realmente no conocemos más allá de las que se mencionó ese día. Hablaron también de Movilnet, la empresa estatal de telefonía móvil. También hablaron de Pequiven, una firma de petroquímica que tiene alianzas estratégicas con empresas privadas, eso sería una gran novedad.



¿Cuál de estas empresas son interesantes para un inversor?



Tenemos que pasar por el área de hidrocarburos, una área con más potencial. Aquí todavía hay empresas internacionales que tienen licencias especiales para seguir en el país. Ese sería el área primordial. Las telecomunicaciones son la otra área.



¿Qué pasa con la puesta en práctica?



No ha sucedido y por lo pronto no sucederá. No tenemos información y no nos han convocado. Tenemos la mejor de las intenciones; el mayor optimismo para que todo esto se desarrolle de la manera correcta.



¿Qué planes hay para el resto de 2022?



Seguimos mirando el próximo paso que hay que dar. Este año la asamblea de la Fiab se hace en Caracas. Y, si hay un país con el cual tenemos que tener un intercambio comercial importante es con Colombia. Si hablamos de transacciones transfronterizas, tenemos que empezar con Colombia.



También tendremos un acercamiento hacia nuestras bolsas vecinas para ver qué podemos desarrollar juntos.



ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio