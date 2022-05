Venta de carne a China solo espera última certificación

Las ventas de carne colombiana a China, uno de los mercados en expansión más grandes de Asia, están a meses de quedar autorizadas. Así lo señaló a Portafolio, el embajador del país en Beijing, Luis Monsalve.



(Lea: El 8 % de los pagos en Venezuela son en pesos colombianos).

En concreto, solo resta una última inspección de las autoridades chinas, la cual se ha retrasado por los últimos dos años, según afirmó el diplomático colombiano.

“Hay otro producto colombiano que lo tenemos listo desde hace casi dos años pero también el covid-19 no ha permitido que se acabe de completar el ciclo y es la carne de res, que tiene una gran posibilidad (...) Los frigoríficos colombianos, algunos de propiedad brasileña, quienes ya tienen experiencia y están listos desde hace mucho tiempo”, comentó Monsalve.



Sobre el caso, el embajador colombiano apuntó a que “falta una visita de unos inspectores chinos que en este momento no salen, les da miedo, pero cuando se realice, que podría pasar en este segundo semestre, ya se puede exportar carne colombiana a China. Hay un mercado inmenso”.



Esta exportación, que se viene trabajando desde hace varios años, será de carne de res y porcina, de acuerdo a lo adelantado por el diplomático.



El embajador Luis Monsalve también se refirió a que el gigante asiático ofrece “grandes oportunidades” al país en sectores claves en donde la clase media china, de buen poder adquisitivo, puede contribuir al incremento de las exportaciones no minero-energéticas de Colombia. En el caso del café y las frutas tropicales, si bien se ha avanzado, el embajador Monsalve explicó que aumentar su exportación puede ser de gran beneficio para el país dado el crecimiento proyectado de la mencionada clase media asiática.



“Si en el futuro hay un mercado que representa grandes oportunidades para nuestro sector productivo agrícola y rural, es China. Es un país que sigue creciendo y aunque tiene buena producción agrícola, no es suficiente”, dijo el embajador.



Para ello, sostiene, a futuro, en las regiones apartadas de Colombia, “donde tenemos problemas, podremos reemplazar los cultivos ilícitos con productos como frutas tropicales, ampliar inclusive el café (...) Si hay un mercado amplio y de crecimiento es acá en China, aunque no es un tema que se logre de la noche a la mañana”.



Las flores, los productos como chocolates y el turismo, son otros de los productos con potencial para entrar a este mercado chino.



(Además: Colombia exportó US$6,5 millones de Uchuva en dos meses).



Las relaciones diplomáticas



Cuando llegó en 2019, Monsalve tenía una tarea clave: fortalecer las relaciones comerciales de Colombia con China. Hoy, tres años más tarde, como balance de su gestión, Colombia puede sostener que está en el mejor momento de las relaciones bilaterales con el gigante asiático.



“Las relaciones están en su mejor momento histórico; son de respeto, de coincidencia en temas multilaterales y de entendimiento de que somos países muy complementario, por ejemplo, Colombia, en temas económicos de inversión, lo cual se ha ido desarrollando en los últimos años”, dijo Monsalve, quien en pocas semanas abandona el cargo.



“De forma muy pragmática, entendiendo que el sistema político es diferente y que somos aliados claves de Estados Unidos, podemos seguir teniendo una relación favorable con China, que nos conviene mucho”, expresó Monsalve, quien considera que al país le ha costado entenderlo y que el nuevo gobierno colombiano debe entenderlo.

ROBERTO CASAS LUGO