Ventas de carros cerrarían el año en 200.000 unidades

Al cierre del primer semestre del año en el país se colocaron 90.636 vehículos nuevos, según los datos del Runt y el análisis de la Andi y Fenalco. Pero las proyecciones de los dos gremios señalan que el año cerraría con 200.000 unidades nuevas, pudiendo incluso llegar a las 220.000 unidades en el año completo.



En el primer escenario, el más conservador, la caída sería casi de un cuarto de lo realizado el año anterior, cuando se colocaron 262.338 unidades, es decir, un bajón del 24 %.



La esperanza de la reactivación está en varios factores, el más importante es que después de cinco años vuelve el Salón Internacional del Automóvil a Corferias, evento que se realizará en noviembre próximo y que normalmente logra duplicar o triplicar las ventas en los dos últimos meses del año.



Pero además las grandes expectativas se fincan en que el dólar parece estar aconductándose y su volatilidad ya no es tan alta, aunado a eso está el hecho de que el Banco de la República no siguió con el alza de tasas de interés, con lo cual las tasas comenzarían a dar un respiro, lo que permite financiar los costos de las nuevas máquinas.



Otro de los factores que va a contribuir es que todo parece indicar que la inflación en el país también llegó a su techo y que comienza un leve pero sostenido descenso.



Según lo explicó Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, además, está el hecho de que se viene trabajando con el Gobierno para reducir los tiempos de expedición de los Certificados de Pruebas Dinámicas, que alcanzaron a demorar 120 días y el trabajo conjunto de industria y Anla ha venido mostrando resultados y se está demorando entre 60 y 90 días.



La meta es lograr que vuelvan a niveles de 20 días como sucedía hasta mediados del 2022, afirma la directora de la Cámara de Vehículos de la Andi, Karol García.



Otro de los inconvenientes que enfrenta el sector y la transición energética en vehículos es que el país adoptó un sistema de cupos para los híbridos y lo hace a razón de 3.000 unidades año, el cupo de este 2023 se agotó el 2 de enero. Razón por la cual, la Andi y Fenalco piden que se elimine esos cupos y se puedan importar libremente esas tecnologías.



De hecho, con esos cupos, para lograr la meta de tener 600.000 unidades de vehículos de energías limpias rodando por el país se necesitarían 200 años, y de pronto en esa época ya no sea tan importante el ‘esfuerzo’ de la transición energética.



Hay que decir que los vehículos híbridos que están llegando al país son de tecnologías Euro VI, y algunos Euro V, lo que quiere decir que generan bajos niveles de contaminación y, además, la combinación de dos energías hace que está sea aún menor, muy por debajo de los niveles exigidos por las normas locales.



Tanto Karol García como Eduardo Visbal, indicaron que se ha venido trabajando con el Gobierno sobre la normatividad para la llegada de estos vehículos y para desarrollar los incentivos que permitan a las ensambladoras nacionales ofrecer esta tecnología (híbrida y eléctrica) con lo cual se espera que salga una regulación de largo aliento que les permita a los empresarios y a los consumidores conocer cómo opera el mercado y qué se puede esperar en el tiempo.



Los gremios en representación de las empresas del sector esperan que las normas salgan pronto, pues en el primer semestre de este año se vieron seriamente afectadas las ventas de los vehículos eléctricos, disminuyeron un 11,3 %, y solo se colocaron 1.619 unidades contra 1.826 unidades de igual lapso del año anterior.



El año pasado en julio se reportaron 446 unidades eléctricas vendidas, lo que se convirtió en una cifra récord para un mes, y hoy es poco probable que se repita, con lo cual por lo menos en julio los eléctricos seguirán en caída con respecto al año anterior.



PORTAFOLIO