Viento en contra: ventas del comercio se desacelerarían

Las empresas de Colombia juegan un papel clave en el futuro del tejido social, un compromiso que debe ser asumido y promovido por los líderes del sector. Así lo planteó Luis Fernando Pérez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali.

El directivo reconoció que el diálogo con el Gobierno genera buenas expectativas sobre este porvenir del sector.



¿Cuál es la realidad empresarial del país?



Acabamos de hacer la encuesta de ritmo empresarial, donde participaron 26 cámaras, cerca de 7.000 empresas que estuvieron contestando cómo ven tanto las perspectivas para sus compañías, como para el desarrollo económico del país.



Hemos visto tres puntos fundamentales. El primero, crecimiento en ventas: venimos con viento de cola, el esfuerzo de la reactivación tan fuerte nos ha llevado en un buen ritmo en 2021 y 2022 y ese viento de cola nos ha traído lo que los empresarios están sintiendo, un buen comportamiento en ventas.



Sin embargo, ese viento se empieza a terminar, lo cual es normal, el nuevo ciclo será lo que llaman viento en contra y para lo que nos tenemos que preparar es para un 2023 y un 2024 con mayores dificultades, los empresarios empiezan a ver un grado de incertidumbre hacia adelante, algo que destacar.



¿Cuál es la realidad particular del Valle?



Es exactamente la misma. Hemos estado viendo el incremento de los precios de materias primas, de los costos logísticos, como en todo el país, pero se están incrementando ventas; en este año hay muy buenas órdenes de compra, sintiendo buenas dinámicas, pero ya todo eso empieza a acabarse, claramente, y es parte del reto de todos tanto gobierno como sector empresarial sobre qué viene para el próximo año.

¿Qué han conversado con el Gobierno? ¿Cuáles son sus propuestas?



Ha sido muy importante el diálogo que desde el Ministerio de Hacienda se está realizando para aclarar sus puntos importantes como la reforma tributaria.

Pero más allá de eso hay tres retos fundamentales: lo primero es que una vez disminuyan los vientos de cola, la responsabilidad es de todos; desde el gobierno pero también desde nosotros de cómo abordar un concepto de competitividad muchísimo más amplio entendiendo los dos actores que este término implica un abordaje de triple impacto, en económico, en lo social y en lo ambiental.



Un segundo reto es la creación del empleo. Esta es una responsabilidad entre todos que encontrar en la formalización del empleo, la ruta de formación y la capacitación de los jóvenes y donde también debe haber un rol de especialización de género.



Y el tercero está ligado a la diversificación productiva. El gobierno ha planteado que este es de sus principales objetivos. Allí vemos el fortalecimiento del desarrollo empresarial de nuestras micro y pequeñas empresas, la base del tejido empresarial.



En esa conversación planteamos la necesidad de incrementar productividad, asistencia técnica, revisión de nuevos mercados para exportación y acceso a financiamiento. Vemos son buenas señales de establecimiento de agenda en ese sentido y la consolidación del rol de las cámaras de comercio en el foco de diversificación y de productividad para el país.



El Gobierno ha hablado sobre la diversificación de exportaciones, ¿qué esperar al respecto?



Está alineado con lo que hacemos. Si algo tenemos que tener en cuenta como cámaras de comercio, tenemos que generar unas condiciones habilitantes para esa diversidad de exportación.



Trabajamos en diferentes programas de internacionalización y también con las agencias de inversión extranjera directa para traer capitales para buscar nuevos destinos que le permitan crecer a nuestras empresas de todos los tamaños.



Esperamos nuevos mensajes de confianza de parte del gobierno para continuar el trabajo que ya hacemos.



¿Cuál será el futuro de la sostenibilidad?



En dos dimensiones. La primera, la importancia de mantener los incentivos para tener programas de triple impacto y programas como las sociedades BIC, ya que en Colombia hay 2.000 empresas que entienden que su cadena productiva debe estar amarrada a un enfoque de sostenibilidad, tanto social como ambiental y no solo al crecimiento económico que la empresa tiene.



En segundo lugar, es el esfuerzo que hacen nuestros emprendedores en ese sentido. Hemos visto un gran auge de parte de los nuevos emprendimientos en el país porque entender que el nuevo modelo de negocio debe ser sostenible tanto de impacto social como ambiental.



Actualmente no podemos hablar de la sostenibilidad solamente en materia ambiental, en materia social es muy importante y ahí implica trabajar para cerrar esas brechas.



¿Cuál es el mayor reto empresarial en estos momentos del país?



Son dos. El primero entender que el desarrollo empresarial hoy tiene unas dinámicas de sostenibilidad social y ambiental, son fundamentales. El trabajo por la equidad y la disminución de la desigualdad tiene que ser entre todos. Eso me conecta con el segundo mensaje: el liderazgo del sector empresarial.



Lo que estamos viendo es una sociedad que necesita que el sector empresarial tenga una voz fuerte, que le cuente a la sociedad todo lo que hace y en eso actores como las cámaras de comercio han sido fundamentales para evidenciar lo que nuestro sector hace en términos de impacto social y construcción colectiva. Esos serían los mensajes más importantes para los directores.



