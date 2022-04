Veto al carbón ruso abre puertas al colombiano en Unión Europea

La invasión de Rusia a Ucrania le está permitiendo a Colombia dinamizar aún más su operación carbonífera en todo el territorio nacional.



La razón, los líderes de Europa acordaron la eliminación gradual de las importaciones de carbón ruso como parte de un nuevo paquete de sanciones a Moscú, lo que permitirá a Colombia tener un cuarto de hora para ampliar las exportaciones del mineral al Viejo Continente.

(Lea: ¿Cuántos colombianos han sido evacuados de Ucrania por la guerra?).



Así, todas las formas de carbón que se producen en Rusia estarán prohibidas en la Unión Europea (UE), una medida que, según la Comisión Europea, afectará a las exportaciones del mineral de este país por valor de US$ 8.700 millones al año.



Las sanciones a Rusia, le abre las puertas a Colombia a tal punto que se siguen calculando cuánto le puede entrar al país por las ventas del mineral al Viejo Continente, si se tiene en cuenta que el precio por tonelada hace poco menos de un mes llegó estar en US$406, y al cierre de ayer lunes, la cotización rozó los US$300.



“Los envíos desde Colombia y EE. UU. han sido fuertes en respuesta al conflicto; los proveedores del Atlántico brindan una alternativa más rentable para los usuarios finales europeos”, señaló Mark Nugent, analista de carga, del corredor marítimo Braemar, al canal de noticias France 24.



Según la firma de análisis, las importaciones de carbón térmico desde Colombia subieron un 47,3% interanual en marzo, y se ubican en su nivel más alto desde octubre de 2019.



Precio y venta



Si bien, la invasión de Rusia a Ucrania comenzó a finales de febrero, y las sanciones de la UE al carbón de Moscú se comenzaron a hacer efectivas hasta hace poco más de 48 horas, se calcula que el incremento en las ventas del mineral colombiano al Viejo Continente comenzarían a registrarse en el corto plazo.



Además, llama la atención si se tiene en cuenta que en el consolidado enero - febrero, según el Dane, las exportaciones de carbón colombiano (térmico) fueron de US$1.035 millones, que prácticamente duplicaron a las registradas para el mismo periodo de 2021 (US$534 millones). Y en próximos meses seguirá el crecimiento sostenido.



(Además: Economía de Ucrania se contraerá 45 % en 2022, según el Banco Mundial).

Analistas consultados por Portafolio, indicaron que ante la coyuntura, la operación del Cerrejón está llegando al tope, y que se suma a la que estaba en manos de CNR, más la que era de Prodeco, que con la entrega de las minas La Jagua y Calenturitas, ayudaría a que todo el carbón térmico no solo llegue a puertos europeos, sino que a final de año, Colombia lograría ventas por más de 70 millones de toneladas del mineral.



“La dinámica en los precios del carbón en los mercados internacionales, y su tendencia al alza, beneficia a los productores locales quienes, aun cuando tienen comprometida gran parte de su producción bajo contratos de compraventa de largo plazo, verán mayores ingresos tras el incremento en los precios indicativos de mercado (al cierre de ayer US$300 la tonelada), y que posiblemente se prolongará más y acentuará más con la medida tomada por la UE de la eliminación gradual de las importaciones de carbón ruso”, explicó Nicolás Arboleda, líder de Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie.



Alemania compra más



Ante la coyuntura de la guerra Rusia-Ucrania, y el veto europeo al carbón ruso, el país estudia la posibilidad de aumentar las exportaciones del mineral hacia Alemania, para fortalecer su seguridad energética.



“Tuvimos una conversación con el canciller Olaf Scholz, donde hablamos de la transición energética, del apoyo de Alemania en esta política, de cómo el país europeo está apostando también con sus empresas en la materia”, señaló el presidente de la República, Iván Duque.



Agregó el jefe de Estado que abordaron la posibilidad de que, en estos momentos, donde países como Alemania necesitan fortalecer su seguridad energética, se puedan aumentar las exportaciones de carbón colombiano hacia esa nación, de tal manera que logren protegerse en este momento frente a inseguridades energéticas.



“Colombia va aumentar su exportación de carbón hacia Alemania. Hay un interés de este país en ver cómo puede gozar de la participación de Colombia en distintas formas de energía para su seguridad energética”, puntualizó el Primer Mandatario.



(Lea: Los alimentos que más han aumentado de precio por la guerra en Ucrania).



La coyuntura para las plantas térmicas en Europa no va a ser fácil, ante la decisión de la Comisión Europea de eliminar gradualmente las importaciones de carbón ruso, ya que deberán buscar el mineral en diferentes fuentes para suplir el gas, lo que llevará a que la cotización del mineral siga subiendo lo que beneficiará a la producción nacional.



Pero no solo el carbón térmico está en su cuarto de hora, lo mismo sucede con el carbón metalúrgico del centro del país, cuyas exportaciones han aumentado. La otra cara de la moneda corre por cuenta de la advertencia de gremios como Andeg y Asoenergía, en el sentido que la operación nacional se está quedando sin el mineral para la producción de energía.

ALFONSO LÓPEZ