Cierre en la vía al Llano sube 83% gastos de transportadores

La tragedia ocurrida en el municipio de Quetame en Cundiamanarca tiene en alerta a este departamento y al del Meta, pues por su cercanía con la capital del país, hay innumerables afectaciones.



Por un lado, a raíz de esta problemática el corredor vial ha sido cerrado y si bien estaría abierto en un par de semanas, en estos quince días restantes la carga se verá perjudicada.



(Sube a 20 el número de fallecidos por avalancha en Quetame).



Por un lado, el sector transportador, a través del gremio de Colfecar, ha señalado que los tiempos de traslado se incrementarán, pues por esta vía les toma conectar a las dos ciudades (Bogotá y Villavicencio) en un tiempo aproximado de 2,5 horas, mientras que ahora les tomará 15 horas por el corredor Sisga, Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso, Pajarito, Agua Azul, Monterrey, Algarrobo, Villanueva, Barranca de Upía, Paratebueno, Cumaral, Restrepo y Villavicencio al recorrer más de 353 kilómetros, mientras que por la vía ocasional el trayecto es de 126 kilómetros.



“Con el incremento en las distancias por las rutas alternas y teniendo en cuenta que el transporte es una actividad que cuenta con costos variables que aumentan a razón de mayor cantidad de kilómetros por recorrer, se espera que los transportadores asuman mayores costos en rubros como: combustibles (475%), peajes (40%), llantas, filtros, lubricantes, entre otros”, señala el informe del gremio.

Vía al Llano Policía Nacional

Así mismo, confirman que antes de la emergencia el flete para una tractomula en la ruta Bogotá - Villavicencio era aproximadamente de $3 millones, ahora por la vía alterna se estima que este será de $5,5 millones, lo que implica un incremento del 83% en los gastos.



“Con lo anterior se estima que el sobrecosto para el sector sería de más de $2.700 millones diarios, por concepto de vernos obligados a tomar las rutas alternas, así las cosas, estamos proyectando que la afectación económica para el sector será de $38.000 millones por las dos semanas que estaría cerrada la Vía normal al Llano hasta que sea habilitada nuevamente”, explica el gremio en el estudio.



(Gobierno activa alternativas de movilidad por cierre de vía al Llano).



Del mismo modo, señalan que la productividad del sector se va a ver afectada en esa región del país, dado que al cambiar la ruta tradicional por una cuyo recorrido es superior, la cantidad de viajes posibles durante un mes bajará.



“Nuestra solicitud al Gobierno es que para el caso de los vehículos de carga que están utilizando las vías alternas no se les cobre el valor de los peajes, para amortiguar un poco los sobrecostos. Así como es urgente la actualización del SICE-TAC conforme a las vías alternas mientras se supera la emergencia”, señalan.



(¿Por qué la Vía al Llano es susceptible a cierres por desastres?).



Sumado a las dificultades de conectividad son latentes, y al existir barreras de conectividad, otro sector que tendrá retos en esta temporada es el productor.



Según la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) son más 1.900 toneladas de carne de pollo semanales que se mueven por este corredor, además de 3.000 toneladas de alimento concentrado y más de un millón de pollitos de un día de nacidos que tienen que movilizarse por este corredor vial.

Vía al Llano Policía Nacional

En el caso de la porcicultura, son más de 1.200 toneladas semanales de carne, 800 animales en pie. 2.000 toneladas mensuales que del Meta vienen hacia la ciudad de Bogotá en el caso de la acuicultura y productos como la auyama, la guayaba, el maracuyá, patilla, piña y plátano que también salen de los departamentos de los llanos orientales hacia el centro del país.



“Por eso desde la SAC insistimos no solamente en el arreglo de las vías desde un punto de vista estructural, sino también en preparar las ayudas que requieran los productores si esta situación se prolonga en el tiempo”, señaló Jorge Bedoya, presidente de la SAC.



(Habrá monitoreo de precios de tiquetes por cierre de la vía al Llano).



Además, la preocupación principal de los productores es precisamente la movilización de sus productos, pues la oferta de vehículos bajaría.



“El problema no es tanto la sacada del arroz, sino la escasez de camiones para llevar el arroz verde desde las fincas. Eso es lo que nos puede presentar el problema porque con la carretera cerrada y la vuelta que hay que dar, que es una vuelta de 15 horas, pues no sabemos qué tanto camiones se aventuren a venir a movilizar la cosecha en los llanos. Eso es lo que más nos ocupa”, reconoció Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz.



(Petro pide a alcaldes revisar POT, tras tragedia en Quetame).



Mientras tanto, el Gobierno Nacional anunció que se instalarán dos puentes metálicos en el sector Naranjal, donde ocurrió la afectación con el fin de restablecer el tránsito por este corredor, sin embargo, esto tomará un par de semanas. El primero deberá estar listo el 28 de julio.



Según el ministro, partiendo desde el jueves, “en una semana se habilitaría el paso en el sitio de la emergencia, de forma controlada y en dos semanas se hará la instalación del segundo puente que garantizaría la operación normal en el sitio”.

Precios de tiquetes suben y no dan abasto

Si bien el día de la emergencia el Gobierno instó a que las distintas aerolíneas aumentaran sus frecuencias para conectar al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio con el resto del país, cientos de personas han denunciado que los precios se han duplicado a causa de la situación en los Llanos.



(Bloqueos ‘asfixian’ finanzas de transportadores de carga).



Sin embargo, el Ministerio de Transporte reiteró que la Aerocivil emprendió acciones para ampliar la disponibilidad de vuelos desde y hacia el aeropuerto de Villavicencio, con una supervisión de los precios de los tiquetes.



“Lo que hemos pedido a Aerocivil y que ya está trabajando con las tres aerolíneas que tienen dispuestos vuelos en la zona, es establecer un techo de precios de tiquetes y adicionalmente aumentar frecuencias. Esto se suma a una capacidad adicional que hemos pedido a las empresas de transporte intermunicipal para que en las rutas alternas puedan aumentar las frecuencias de despacho y mantener”, dijo el ministro William Camargo.



PAULA GALEANO BALAGUERA

DIANA K. RODRÍGUEZ

Periodistas de Portafolio