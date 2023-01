Vía Panamericana: la escasez que se avecina en Nariño, pese a medidas

Tras más de una semana del derrumbe que afectó la vía Panamericana y dejó aislada a un parte del sur del país, las soluciones aún se ven lejanas.



Por el momento se ha hablado de tiempos de restablecimiento de la vía como mínimo en 6 meses y que amenazan la economía de esta región en varios frentes.



(Vea: Comercio exterior también está afectado por cierre de vía Panamericana).



Por una parte, el abastecimiento local se ha visto fuertemente afectado, lo que ha levantado alarmas puesto que, por ejemplo, el combustible ha empezado a escasear, afectando a los medios de transporte.



Así mismo, la salida de la producción local de alimentos como leche, papa, arveja y frutas se ha visto interrumpida por la contingencia.

Ayer, martes, la Alcaldía de Pasto informó que había cuatro estaciones de servicio que tenían disponibilidad de gasolina y siete que tenían Acpm para abastecer a los usuarios.



Esto ha llevado a que en las estaciones hayan largas filas y tope máximo para tanquear, con el fin de repartir las provisiones actuales.



La Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles (fendipetróleo)informó que se están realizando labores para traer los energéticos desde Neiva hacia Nariño, para abastecer las 635 estaciones que hay en el departamento y que se han visto afectadas por esta situación.



(Vea: Gobierno toma medidas para abastecer a Nariño de combustible).



Sin embargo, este no es el único energético que se ha visto impactado por la interrupción del tráfico en la principal vía de la región.



También se ha presentado desabastecimiento de Gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural comprimido, por lo que el Ministerio de Minas y Energía anunció una serie de acciones para que el 22 de enero llegue un buque desde Barranquilla llevando estos energéticos hacia el puerto de Tumaco, desde donde se transportará por vía terrestre.

No obstante, Tumaco no es la única vía habilitada para el transporte de bienes esenciales, según autorizó el Ministerio de Transporte con el fin de continuar el transito de estos productos, los transportadores represados entraron a Ecuador y regresaron a Neiva, además se habilitó la ruta alterna Pasto - Mocoa - Popayán, sin embargo, esta vía no cuenta con la capacidad para grandes camiones, según indica Fedetrascarga.



Vía aérea, las distintas aerolíneas aumentaron su capacidad para atender la emergencia y transportar no solo mercancías, sino ofrecer una ruta ágil para aquellos viajeros que quedaron retenido en Nariño.



Incluso el día de ayer EasyFly lanzó la ruta Popayán - Pasto con tarifas desde los $214.200 hasta el 17 de enero (un vuelo diario) y así abastecer la demanda.



(Vea: Así sacarán producción agropecuaria de Nariño, tras derrumbe en vía).



Afectaciones en el agro

Vía Panamericana EFE

Llevando la mirada hacia el agro, el cierre de la Panamericana afecta principalmente a alimentos como la papa, la arveja, las frutas frescas y la leche.



De acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, esta situación puede influir especialmente en el perecimiento de las cosechas y en el aumento de los precios porque hay una menor oferta.



(Vea: Cierre de vía Panamericana: así están los precios de los alimentos).



Sin embargo, la ministra de Agricultura, Cecilia López, manifestó a Portafolio que esta situación puede no generar impactos en el abastecimiento del país, pero sí, en el de Cali.



“Se está actuando rápidamente en la medida de lo posible. El Gobierno ha tratado de buscar vías alternas. Puede que tenga algún efecto muy localizado, como Cali es una de las ciudades que está más afectada”, aseguró López.



