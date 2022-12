Los costos que debe tener en cuenta si va a viajar por carretera

La temporada de fin de año de 2022 será la primera que podrán disfrutar los colombianos sin ningún tipo de restricción luego de los difíciles momentos que atravesaron por la llegada de la pandemia de la covid-19 en marzo de 2020. Sin embargo, no todo podrá ser felicidad para estas celebraciones.

El complicado contexto económico que atraviesa Colombia ha hecho que los precios de bienes y servicios estén por las nubes y las personas que están pensando en viajar por carretera para Navidad o Año Nuevo también deberán 'apretarse el cinturón'.



La Superintendencia de Transporte estima que, durante la temporada de fin de año que se inicia mañana y finaliza el 15 de enero de 2023, se movilizarán por todas las terminales del país más de 13 millones de viajeros en 1,4 millones de vehículos.

De hecho, solo desde la Terminal de Transporte de Bogotá saldrán 1,7 millones de pasajeros, un 20 por ciento menos frente a la registrada en el 2019. Los destinos preferidos serán Bucaramanga, Cali, Fusagasugá, Girardot, Ibagué, Medellín, Neiva, Sogamoso y Villavicencio.

Para viajar por carretera, estas personas deberán pagar más por un tiquete, esto debido, especialmente, a las alzas que se tienen al comienzo del año por mayores costos laborales y administrativos, además de peajes e insumos más caros frente al año pasado.

Por ejemplo, a menos de diez días de Navidad un pasaje hacia Villavicencio se consigue en 33.000 o 34.000 pesos, dependiendo de la empresa que se elija, cuando hace un año costaba unos 28.000 pesos, es decir, ha subido hasta un 21,4 por ciento. Mientras que para Ibagué el alza es de hasta un 50 por ciento, ya que pasó de 30.000 a entre 41.000 y 45.000 pesos.

Este año, las preocupaciones de los transportadores no radican en el precio de diésel (el combustible que usan los buses intermunicipales) ya que el Gobierno Nacional decidió congelarlo hasta junio de 2023 y actualmente está, en promedio, en 9.008 pesos, esto con el fin de no perjudicar el transporte de carga y pasajeros en el país.



Pero el gremio sí se ha visto afectado por otros factores como la alta inflación, la disparada del dólar –que ha encarecido los repuestos y llantas– y el costo de la mano de obra, que han llevado a que la operación se encarezca aún más para 2023 y se afecten los volúmenes de pasajeros movilizados.

"Todos estos incrementos se verán reflejados en las tarifas de 2023, y de alguna manera las empresas están proponiendo modelos de economía de escala para ver si pueden ganar algunas eficiencias con el fin de contrarrestar este aumento de precios", manifestó José Yesid Rodríguez, presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt).

Además del transporte intermunicipal, para fin de año muchas familias optan por viajar en vehículos particulares. De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, cerca de 11 millones de vehículos (paso peaje) transitarán por las vías del país.

Al igual que los carros, las motocicletas –otra alternativa para viajar en estas vacaciones– tampoco se salvarán de los altos costos, principalmente, por el incremento que ha tenido la gasolina corriente. Por cada galón que se compre para tanquear un auto o una moto, un conductor deberá pagar 907 pesos más, pues mientras en diciembre de 2021 costaba 8.871 pesos, este mes ya se encuentra en 9.778 pesos, teniendo en cuenta el promedio de las 13 principales ciudades del país. El alza ha sido del 10,2 por ciento en este periodo.

Sin embargo, si la lupa se pone en el precio de referencia por ciudades, en la mayoría ya se encuentra por encima de los 10.000 pesos, un monto jamás antes visto en el país. Es el caso de Tunja (10.257 pesos), Villavicencio (10.223 pesos), Neiva (10.160 pesos), Cali (10.158 pesos) y Bogotá (10.123 pesos), entre otras.

De los 907 pesos que subió este año, 600 pesos fueron entre octubre y diciembre, ya que el gobierno del presidente Gustavo Petro se trazó el objetivo de bajar el déficit que registra el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) y que a septiembre era de 20,4 billones de pesos.



Y los conductores deben prepararse porque la gasolina seguirá subiendo en el 2023. El nuevo año recibirá a los colombianos con un alza que se hace cada enero porque los precios de los combustibles deben incorporar la actualización de los rubros de tarifas de transporte por poliductos, transporte terrestre y tarifa de marcación, ajuste que se hace de acuerdo con el dato de inflación del Dane y la meta de inflación del Banco de la República para el año.

A esto se le debe sumar que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que el próximo año se implementarían nuevos incrementos mensuales a la gasolina, por encima de los 200 pesos, para seguir disminuyendo el hueco fiscal que se tiene actualmente por subsidiar el precio de los combustibles en el país.

El alivio para quienes piensan pasar esta temporada de vacaciones fuera de sus hogares podría llegar por el lado del hospedaje, ya que, aunque los costos operativos del alojamiento y hospedaje han aumentado, los hoteleros han procurado no subir el precio de las habitaciones para turistas, aseguraron desde la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).

Tiquetes de avión más caros



Tiquetes de avión iStock

Las personas que compren tiquetes de avión a partir de enero de 2023 deberán pagar un precio más alto. ¿La razón? Este mes pierde vigencia la disminución del IVA del 19 al 5 por ciento que rigió durante los últimos dos años con el fin de aportar a la reactivación del sector turismo tras la llegada del covid-19.



"El restablecimiento de la tarifa va a terminar generando un impacto en el precio al consumidor final. Nosotros como compañía no tenemos espacio para absorber parte de este aumento por la presión de costos", aseguró Santiago Álvarez, CEO de Latam Colombia.

Esta aerolínea estima que la carga impositiva quedará en alrededor de un 25 por ciento, es decir que, por cada 100 pesos que un pasajero paga, 25 pesos son de impuestos y tasas aeroportuarias.

Santiago Álvarez considera que el Plan Nacional de Desarrollo es "un buen escenario" para evaluar la alta carga impositiva que tienen los tiquetes, dada la alta dependencia que se tiene sobre el transporte aéreo y porque estimularía la demanda de viajes.

Optimismo en turismo

A pesar de la alta inflación, el alza de las tasas de interés, la reforma tributaria y la devaluación del peso colombiano frente al dólar, desde Anato estiman que las cifras para esta temporada de fin de año serán positivas, principalmente, por la reactivación de las rutas aéreas y la entrada en operación de otras nuevas, además de ser la principal época del año en la que los turistas viajan para compartir con su familia y amigos cercanos dentro y fuera del país.

Tras el covid-19, los destinos nacionales ganaron mayor participación en las ventas, destacándose Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Bogotá y Medellín. Sin embargo, la oferta del país es mucho más amplia y contempla más segmentos del sector en regiones con vocación turística y alto potencial, pero que requieren un mayor apoyo para formalizar y promocionar sus atractivos. Por ello, Anato plantea la necesidad de implementar acciones que impulsen destinos como Meta, Cauca y Huila para convertirlos en foco de desarrollo sostenible.

Más pasajeros se movilizan por las terminales

Entre enero y el mediodía de ayer se han movilizado por las 51 terminales de transporte de Colombia aproximadamente 94,9 millones de pasajeros. Esto representa un incremento cercano al 40 por ciento frente a los más de 67,8 millones que se registraron durante todo el año pasado, pero si la comparación se hace con el 2019 (prepandemia), la cifra aún es 30 por ciento menor.



A la fecha, la mayor cantidad de pasajeros ha salido de las tres terminales de transporte de Bogotá (10,4 millones), seguidas por las dos de Medellín (10,2 millones) y la de Cali (9,02 millones). Además, según datos del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, julio –hasta el momento– ha sido el mes en el que más colombianos han salido de viaje, con 9’116.494. En octubre, cuando se registró la semana de receso escolar del segundo semestre del año, se movilizaron 1.594 pasajeros más que en julio.

‘Transporte en bus llegará a niveles prepandemia’

El Tiempo conversó con Alejandro Zuluaga, cofundador de Pinbus, sobre las perspectivas que tiene frente al transporte de pasajeros para la temporada de fin de año:



¿Cuántos pasajeros esperan movilizar para las fiestas de Navidad en su plataforma?

Pinbus es una plataforma a través de la cual las personas pueden comprar pasajes de flotas como Bolivariano, Brasilia, Copetrán, Coomotor o Cootranshuila, entre otras. Este año tenemos un crecimiento de más del 100 por ciento con respecto al año pasado y solo en diciembre esperamos que a través de nuestro portal se movilicen aproximadamente unas 250.000 personas. Por lo general, el último trimestre del año representa más o menos un 35 o 40 por ciento del total de los pasajeros que se movilizan por bus.



¿Van a aumentar los costos de los tiquetes en medio de esta coyuntura de altos precios?



El sector de transporte se ha afectado por un alza en los precios de los insumos, los repuestos, las llantas de los vehículos o los seguros, debido a la inflación y al dólar. Ahora bien, los precios no han tenido un aumento tan fuerte como la de los tiquetes aéreos, lo que termina incentivando el turismo local.



¿Pero también aumentarán? ¿Qué tanto se ha recuperado el sector?



El valor promedio del tiquete que se vende en Pinbus en el trimestre está un 3 por ciento por encima. Vemos casi los mismos precios que los de hace un año. Creo que en el 2023 se podrían ver reflejados estos aumentos. Tal vez la recuperación que ha visto el sector respecto a 2020 y 2021 haya permitido que no se reflejara el alza. El sector espera lograr los mismos niveles de movilización de pasajeros que en el año 2019 antes de pandemia.

EL TIEMPO