Viernes en rojo: Dow Jones cae un 3,03 % y Wall Street con pérdidas

Wall Street cerró este viernes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, retrocedió un 3,03 %, acabando su segunda semana consecutiva en negativo, después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijera que el banco central debe continuar elevando las tasas de interés y mantenerlas en un nivel más alto hasta que la inflación esté bajo control.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restó 1.008,38 puntos, hasta 32.284,40 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedió un 3,37 % o 141,46 unidades, hasta 4.057,66 puntos. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, descendió un 3,94 % o 497,55 enteros, hasta 12,141,71 unidades.



En lo referente a la semana, el Dow Jones retrocedió un 4,2 %, mientras que S&P 500 y el Nasdaq perdieron aproximadamente un 4 % y un 4,4 %, respectivamente. Los inversores llevaban esperando toda la semana las declaraciones de Powell para saber cómo el banco central conseguirá su objetivo de reducir la inflación a la vez que minimiza los riesgos de una fuerte recesión.



Si bien las medidas de la Fed para reducir la tasa de inversión, gasto y contratación "reducirán la inflación, también traerán algo de dolor a los hogares y las empresas", dijo Powell en su discurso en el simposio de Jackson Hole, en Wyoming.



"Esos son los costos desafortunados de reducir la inflación. Pero el hecho de no restaurar la estabilidad de precios significaría un dolor mucho mayor", añadió. "La mayor sorpresa aquí es que los inversores se estaban preparando para que el presidente de la Fed, Powell, hablara sobre sus sólidos planes sobre la inflación, pero reaccionaron negativamente después de que hizo exactamente eso", dijo Michael Arone, estratega jefe de inversiones de State Street Global Advisors a The Wall Street Journal.



"Parece que los inversionistas esperaban ingenuamente un giro de Powell, pero en cambio, redobló la credibilidad de la Fed para combatir la inflación", añadió. Powell no habló directamente sobre las perspectivas para la reunión de política monetaria de la Fed en septiembre, pero dijo que la próxima decisión sobre las tasas "dependerá de la totalidad de los datos entrantes y la evolución de las perspectivas".



Los funcionarios de la Fed elevaron los tipos de interés en 0,75 puntos porcentuales en cada una de sus últimas dos reuniones, la más reciente en julio, a un intervalo entre 2,25 % y 2,5 %. En su reunión de finales de septiembre, se espera que la Fed aumente aún más las tasas, aunque se desconoce si lo hará en 0,5 puntos porcentuales o en 0,75 puntos.



Tras el discurso de Powell, los 11 sectores de Wall Street se tiñeron de rojo y las mayores pérdidas fueron para los bienes no esenciales (-3,88 %) y los bienes esenciales (-2,48 %). Entre las 30 empresas cotizadas del Dow Jones también dominó el rojo y destacaron las pérdidas de 3M (-9,54 %), Salesforce (-4,99 %) e Intel (-4,39 %). En otros mercados, el petróleo de Texas cerró hoy en 93,06 dólares el barril, y al cierre de Wall Street el oro bajaba a 1.749,30 dólares la onza, la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a diez años subía al 3,03 % y el dólar subía ante el euro, con un cambio de 0,9966.



EFE