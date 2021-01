Villar se estrena este viernes en junta directiva del Emisor

Para Leonardo Villar no es extraña una reunión de junta directiva del Banco de la República pues durante 12 años como codirector opinó y votó en ellas, pero mañana estará en la primera como gerente general, en un momento clave por la coyuntura que vive el país en medio de la pandemia.



Con el inicio del año, muchos creían que las cosas comenzarían a mejorar, pero no ha sido así, pues el repunte de contagios y muertes obligó a que las autoridades volvieran a decretar cuarentenas y toques de queda lo que ralentiza la recuperación de la economía nacional.



Además, Y con la baja inflación que aún persiste, incluso dos codirectores votaron en la junta de diciembre por disminuir más las tasas y analistas consideran que el tema puede estar en discusión pero el Emisor aún no enviará ese mensaje. José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana considera que “el panorama luce más oscuro y viendo los cambios creo que la junta va a esperar a tener más información para actuar en materia de tasas y también es probable que se anuncien nuevos nombres para la junta del Emisor”.



En opinión de Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, el nuevo gerente “no sorprenderá al mercado con una baja de tasas pues eso sería considerar que la economía está mucho mas débil y eso golpearía a los mercados”.

“Tenemos el ruido fiscal que presionaría para bajar la tasa, pero van a mantenerla en 1,75% esperando la inflación del primer trimestre y el efecto de los cerramientos”, dijo Olarte.



Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá opina que “habrá estabilidad de las tasas, pese a que algunos miembros pidan una nueva baja”.

Aseguró que en materia de pronósticos “esta primera reunión es importante, como las de abril, julio y octubre, pero en el comunicado que salga no es seguro que se incluya la revisión de proyecciones”.



El lunes el Emisor publicará el informe de política monetaria y el miércoles el equipo técnico a cargo de Hernando Vargas lo presenta y “ahí seguramente habrá una revisión de las previsiones”, asegura Pérez.



Para Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas de la Región Andina de BTG Pactual, la discusión al interior de la junta del Emisor “será sobre si deben o no dar un estímulo adicional a la economía bajando sus tipos de interés.



La entrada del país en nuevas cuarentenas y el potencial retraso en el proceso de vacunación, podría llevar a una ampliación de la brecha de producto. Esta situación hará que la discusión gire en torno a si se abre espacio para flexibilizar aún más la política monetaria”. BTG cree que “en la junta de este viernes no se tomarán aún decisiones en ese sentido, pero en meses siguientes ello podría materializarse”.