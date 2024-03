Vinci y Compass crean firma para la gestión de activos

Vinci Partners Investments, plataforma de inversión basada en Brasil e inscrita en el Nasdaq, anunció un acuerdo para la combinación de sus negocios con Compass con lo que se creará una gestora latinoamericana de servicio de gestión de activos alternativos con más de US$ 50.000 millones en mercados privados, productos y soluciones de inversión renta variable y asesoría corporativa.



Carla Cano, miembro principal del directorio de la comisionista de bolsa Compass Group en Colombia y country head de las oficinas de Perú y Colombia, dice que esa operación es la puerta de entrada a operaciones importantes en los mercados locales de la región y de fondos e inversionistas extranjeros.



“Somos plataforma líder en Latinoamérica y creemos que esto va a fortalecer y generar una puerta amplia para que inversionistas miren a Latinoamérica. Además, tenemos una presencia local que nos diferencia de la competencia con oficinas en varios países de la región y con Compass en Estados Unidos y con la presencia comercial en Londres una representación global para clientes institucionales y locales”, dice la ejecutiva.

Aseguró que el esfuerzo de integración como la que están realizando las bolsas de Santiago, Lima y Bogotá en torno al mercado llamado nuam “nos benefician y complementan para mejorar la liquidez, pues el tamaño combinado en nuam será de US$ 320.000 millones y con Brasil, que gestiona US$ 700.000 millones y la Bolsa de México US$400.000, habría un mayor impacto regional”.



Para la ejecutiva de Compass, “los locales buscamos estrategias que consoliden la región. Tenemos fondos públicos que se beneficiara, así como los no tradicionales y los fondos de capital privado”.



