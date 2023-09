¡Ojo! Así operan falsos tramitadores de visas en Bogotá

A pesar de que viajar a los Estados Unidos se ha convertido en un objetivo trazado para muchas personas, es cierto decir que no todas la han tenido igual de fácil para poder 'chulear' esta meta de su lista de objetivos, por diferentes motivos.



Uno de estos tiene que ver con el negocio que personas inescrupulosas han convertido el tema del trámite de la visa (permiso indispensable) para poder viajar a Norteamérica, pues varios ciudadanos han denunciado millonarias estafas por parte de supuestos intermediarios para realizar este proceso.



En un reportaje realizado por la redacción de Bogotá de EL TIEMPO, se narra la historia de una familia que, con la necesidad de cumplir su sueño de viajar a los Estados Unidos de vacaciones, terminaron cayendo en una redes supuestos intermediarios para poder agendar una cita en la embajada estadounidense en la ciudad.

Visa a Estados Unidos iStock

En busca de ayuda

Según narró la ciudadana Ana María Ruiz, ella, su esposo y sus tres hijos planearon viajar a ese país para el verano del 2022, pero la pandemia y el cierre de fronteras en 2022 provocó que las citas en la embajada se estaban tardaron entre dos y dos años y medio para ser asignadas.



Debido a la dificultad, la mujer y su familia recurrieron a buscar alguna alternativa que les permitiera tener una cita agendada lo más pronto posible.



"Veíamos en los medios de comunicación que estaban adelantando las citas, que había que crear una cuenta online para comenzar el proceso y estar pendiente del calendario para revisar los espacios. Pensamos que era un trámite muy difícil y buscamos ayuda", contó Ruiz para EL TIEMPO.



Luego de una larga búsqueda, lograron encontrar lo que buscaban en un centro comercial del suroccidente de Bogotá. Según narró la mujer, un joven se le acercó, quien le dijo: "¿Ya tiene la visa americana o de Canadá?, nosotros les ayudamos con el trámite". Ana María y su esposo, ante la necesidad, decidieron aceptar.



"Nos llevaron a una mesita y nos explicaron que lo más importante era tener todos los documentos para poder llenar el formulario. Que ellos nos dirían qué debíamos poner para asegurar que nos aprobaran la visa. El trámite costaba entre 150.000 y 300.000 pesos por persona, dependiendo el tipo de visa", dijo la ciudadana.



Ella y su marido no notaron nada extraño en la proposición tras aceptar el trámite, el cual les prometió que en menos de cuatro meses recibirían sus visas aprobadas. Pagaron un total de 750.000 pesos correspondientes a los formularios de cada integrante de la familia.

¿Qué andaba mal?

Días posteriores, marido y mujer recibieron un enlace en el cual debían subir varios documentos personales, como desprendibles de nómina, certificados bancarios y laborales, diplomas académicos y los datos personales.



"Enviamos todo y luego tuvimos una asesoría virtual dizque para llenar el formulario. El tipo que decía que se llamaba Henry Sánchez nos hacía preguntas y nosotros respondíamos para que él llenara el supuesto documento. Hasta ahí todo bien. Luego llegó el momento de pagar y fue peor", agregó.



Según agregó la víctima, dicho personaje les dijo que no debían hacer el pago directamente en la embajada sino a la supuesta agencia que él representaba, pues ellos, aparentemente, debían hacer todo el trámite y, además, debían pagar todos los costos del trámite que le cobraron a la familia. Pagaron más de seis millones de pesos por las cinco visas y otros cuatro por los supuestos trámites, es decir, un monto total estimado en 10 millones de pesos.



Mencionaron que, luego de hacer los pagos, el personaje les envío un comprobante de pago que parecía legítimo y les indicó que debían esperar aproximadamente tres semanas y, luego de que haya transcurrido este tiempo, les iba a llegar un pin para así revisar las fechas de su cita. Esto nunca ocurrió.

Visa a Estados Unidos iStock

Todo fue una estafa

Pasaron las semanas y el supuesto intermediario jamás apareció, por lo que la pareja regresó al centro comercial en donde fueron abordados por esta persona para buscarla, encontrándose que el supuesto agente no pertenecía a la agencia que estaba en ese lugar.



"No podíamos reclamarle a la agencia porque era cierto, a nosotros nunca nos llevaron a una oficina, nunca nos dieron documentos oficiales, no teníamos cómo relacionar a esa empresa. A nosotros nos abordó este hombre y como estaba cerca del stand, porque eso era, no una oficina, estábamos convencidos de que era lo mismo", agregó la ciudadana.



EL TIEMPO ha conocido más de 10 denuncias de este estilo en lo que va corrido del 2023. A pesar de que las autoridades señalan que no hay investigaciones abiertas por este tipo de estafa, sí es evidente que entre enero y julio del presente año se han reportado un total de 734 casos, según datos de la Secretaría Distrital de Seguridad.



*Con información de EL TIEMPO - REDACCIÓN BOGOTÁ