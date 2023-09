Las medidas que tomó la Embajada de EE. UU. por alta demanda de visas

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció algunas medidas que está tomando para agilizar los procesos de solicitud de visas, tras las continuas quejas por los largos tiempos que espera para acceder al documento.



Y es que varios colombianos han comentado que las citas más cercanas que han logrado están programadas hasta el 2025.



Por tal razón, la Embajada está "redoblando esfuerzos para brindarte el mejor servicio. Incluso llamamos refuerzos internacionales".



¿A qué se refiere la entidad? A que, literal, pidió apoyo de las embajadas de otros países para poder atender la demanda de solicitudes de visa estadounidense en Colombia.



Para ello, más de 50 personas con experiencia en consulados de Argentina, Brasil, Belice, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Jamaica, Namibia, México, Serbia, Surinam y Venezuela han llegado a Bogotá para ayudar a procesar más de medio millón de solicitudes de visa.

"El equipo consular en Bogotá está comprometido a reducir los tiempos de espera en Colombia para solicitantes de visa por primera vez. Y este equipo global tiene el honor de ayudar a lograr este objetivo", anunció una de las profesionales extranjeras que llegó al país para mejorar el servicio.



Según la Embajada, Colombia se ubica en el puesto número uno en impresión de visas estadounidenses.

Tenga en cuenta

La embajada de EE. UU. en Colombia ha informado que la cantidad de solicitudes y el parón generado por la pandemia del covid-19 son los generadores de las demoras en citas, tanto para pedirla por primera vez como para las renovaciones.

Recuerde que no en todos los casos se aprueba la visa, pues muchas solicitudes no cumplen con los requisitos necesarios para otorgarla. Por ejemplo, hay errores simples, pero repetitivos, que pueden hacer que reciba una respuesta negativa, como lo es la fotografía que se debe adjuntar al formulario DS-160.



En este caso, hay que decir que así como Colombia es el país número uno en impresión de visas, también está entre los países donde más se niega el documento, con un 33 % de rechazo, según el portal World Statistics.

Visa a EE. UU. iSTOCK

Finalmente, tenga en cuenta los valores de la visa:

- La tarifa de solicitud de visas de visitante para negocios o turismo (B1/B2 y BCC), y otras visas de no inmigrante (NIV) que no se basan en peticiones, como las visas de estudiante y de visitante de intercambio, están en 185 dólares, unos 745.000 pesos colombianos.



- La tarifa de solicitud para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) está en 205 dólares, cerca de 825.000 pesos colombianos.



- La tarifa de solicitud para un comerciante de tratados, inversionista de tratados y solicitante de tratados en una ocupación especializada (categoría E) está en 315 dólares, aproximadamente 1'268.000 pesos colombianos.

