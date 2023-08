Cómo debe ser la foto adecuada para solicitar la visa para EE. UU.

El proceso para obtener la visa para viajar a los Estados Unidos se ha vuelto, para muchas personas, algo difícil de entender y, por lo tanto, de conseguir.

Y es que dicho procedimiento, según ha explicado la Embajada de Estados Unidos en Colombia, es un proceso que requiere de varios detalles que, muchas veces, se pasan por alto, como los motivos de viaje, la situación financiera y la vida laboral.



A pesar de que pueda sonar como una frivolidad, la embajada también pide una foto de presentación adecuada para la persona que desee iniciar su proceso de obtención de visado.



Ante esto, la entidad, mediante sus redes sociales, compartió un breve video en el cual explica cómo presentar una fotografía para la obtención del este requisito para viajar a tierras estadounidenses.

Condiciones

Según informo la embajada estadounidense en Colombia, la forma correcta para presentar la fotografía es:



- Tenerla en archivo JPEG.



- No puede ser foto tipo selfie.



- La foto debe ser reciente (máximo de seis meses de antigüedad).



- Debe estar tomada en fondo blanco.



- La foto debe tener una medida de 5 cm x 5 cm.



- No tener accesorios como gafas.



- No portar algún tipo de uniforme.



- Tener el rostro despejado con expresión neutral.



- La foto debe estar impresa en papel fotográfico con alta calidad.



- Pegarla con cinta (preferiblemente transparente) dentro del pasaporte, teniendo cuidado de no tapar el rostro.

¿Sabes cómo debe ser la foto para tu solicitud de #visa? Sigue estos pasos y evita demoras innecesarias en tu trámite.



