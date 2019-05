Visa pone su radar en clientes de alto rango en Colombia

En el marco del Exma 2019, Visa presentó su nueva propuesta de valor para los consumidores de altos ingresos en Colombia, como parte de un estudio de mercadeo hecho en cinco países.



Dicho reporte, que incluyó encuestas a consumidores, comercios, emisores (instituciones financieras), entre otros, los llevó a determinar que este segmento poblacional está en proceso de transición, ya que sus gustos y necesidades actuales variaron mucho frente a una década atrás.

Entre las novedades se encontró que estas personas ya no se enfoca tanto en acumular bienes materiales sino en vivir experiencias; buscan el balance entre la vida laboral y la vida personal; prefieren y valoran el regreso a sus orígenes y lo típico de su país, en gastronomía, por ejemplo; y prefieren la discreción a la ostentación.



Para Luciana Resende, vicepresidenta sénior de Márketing para Visa América Latina y El Caribe, “esta investigación nos ayudó a entender que el consumidor afluente está pasando por un momento de transición, lo que nos llevó a configurar el posicionamiento de nuestra propuesta de valor bajo el gran concepto de knows me best, es decir, cada consumidor establece sus preferencias con base al momento que está viviendo”.



Por su parte, Humberto Guihur, gerente general de Visa Colombia, aseguró: “Reconocemos el valor y relevancia del consumidor afluente tanto para Visa como para nuestros socios clientes. Es por ello, que fortalecemos la propuesta de valor de nuestros productos afluentes a través de beneficios únicos para nuestros tarjetahabientes, quienes buscan vivir experiencias tan únicas como su ADN”.



Y agregó que “el ecosistema ha cambiado por completo, ya que antes nos enfocábamos muchísimo en los bancos, pero ahora cambió y hoy en día evolucionamos a tener más actividad con los comercios, al punto que hoy en día es un sistema de cuatro puntas: emisor, adquiriente, comercio y fintech. Estas últimas juegan un papel clave en todo el nuevo ecosistema, y por eso queremos incorporarlas en nuestro mundo, de tal modo que podamos acelerar los medios de pago”.



Uno de los ejemplos claves de esta estrategia es la alianza que hicieron con Rappi, pero que no sería la única. “Vamos a segur haciendo alianzas así para evolucionar el negocio; ese es el futuro y es la única manera de seguir creciendo y de hacer más fáciles los pagos”, concluyó el directivo.



En tanto, Ricardo Tafur,vicepresidente de Productos del consumidor para la región de la compañía, explicó que: “Visa es un network de medios de pago, y las alianzas y trabajos que hacemos con fintechs y el ecosistema en general son necesarios par poder atender a todos los segmentos socioeconómicos”.



De hecho, según los directivos, las alianzas con tecnologías financieras son la clave para avanzar en la bancarización del país, e incluso algunas soluciones, que son destinadas en principio para dar un valor agregado a los estratos altos, pueden servirles también a los de menores ingresos.



Por ejemplo, Visa cuenta con un anillo que tiene incorporado un chip de pago, con el cual se pueden hacer transacciones sin contacto en los datáfonos, y según Tafur, estos podrían servir en un futuro para pagar los pasajes del transporte público, sin necesidad de usar una tarjeta de débito o crédito directamente.