‘Construir una bodega en Bogotá se ha encarecido 40%’

Visum Capital es un fondo de inversión colectivo inmobiliario que nació de la fusión del Fondo de Inversión Colectiva de BTG Pactual y el Fondo de Capital Privado Inverlink Rentas Inmobiliarias.



Tiene 33 activos, 1.300 inversionistas y fruto de la operación, ahora administra activos por $1,6 billones.



Hace poco Anuar Pérez Escaf fue nombrado como su nuevo CEO.

​

¿Qué es Visum Capital?



Es un fondo de inversión colectiva inmobiliaria que invierte en activos generadores de renta y bienes que forman contratos de largo plazo. Es un pool heterogéneo de inversionistas desde AFPs, aseguradoras, personas naturales y familias.



Los fondos se fusionaron antes de la pandemia. ¿Qué ha pasado?

​

Han sido tres años retadores, pues luego de la fusión llega la pandemia. El plan era que una vez fusionado fuéramos atractivos a los inversionistas. Todo se frenó por un plan para proteger los activos. La estrategia fue de protección y de largo plazo.



Para cuando terminemos esta zona oscura espero que seamos importantes. La pandemia tuvo tres coletazos en el sector inmobiliario: Se cerró todo, se tuvieron que dar descuentos en la rentas, condonaciones y proteger la salud de arrendatarios.



El otro coletazo fue el de los clientes que no aguantaron y entraron en liquidación, lo otro fueron las vacancias por entrar en liquidación. En Yumbo y Tocancipá sucedieron estos casos, pero se volvieron a arrendar.



El tercer coletazo fueron las altas tasas de interés, pues ha sido un reto el pago de intereses. Siempre hemos distribuido 4% sobre la inversión que se tiene y de cara al futuro se buscará tener rentabilidades de doble dígito, pero ya para el próximo año.



¿Qué proyectos tienen?

​

Estamos desarrollando un centro de distribución para Falabella por $370.000 millones que salen del Fondo. Demanda recursos pero no genera renta por el momento, aunque representará el 30% de los ingresos.



Esperamos que las tasas se estabilicen y comiencen a bajar, lo que generará mayores ingresos y mejores valorizaciones. En 2024 frente a 2022 los ingresos crecerán 50%.



Ustedes se especializaron

​

Los fondos tienen especializaciones. Nosotros en industria y logístico, pues es el que ha salido fortalecido y ha tomado relevancia. Por eso Falabella nos dice que necesita 85.000 metros cuadrados.



¿Quiénes son los inversionistas del fondo?

​

La mayoría son personas naturales, pero en volumen los institucionales tienen la mayoría. Los socios también tienen participación importante. El gestor tiene el 17% del fondo.



¿Los arrendamientos subirán el 13%?

​

Depende el segmento inmobiliario. Hay unos donde hay demanda alta y en otros baja. Ahí es fácil subirlos por encima. Una empresa importante quiere una bodega cerca de Bogotá y es difícil conseguirla y por eso crecemos las rentas por encima de 13%.



En oficinas hay sectores donde han menos demanda que oferta y no se puede crecer las arrendamientos. Además no se está construyendo mucho en algunos sectores. Por ejemplo, construir una bodega costaba hace poco $2,5 millones por metro cuadrado y hoy está en $3,5 millones, un aumento del 40%.



