'Vamos a seguir con el proceso de integración': Aerocivil sobre Viva

Este miércoles 1 de marzo se abrió una amplia discusión entre las autoridades respecto al caso de integración de Viva Air y Avianca. Tras varias horas de reunión, Sergio París, director de la Aeronáutica Civil dijo a CM& que la "la instrucción es seguir con el proceso de solicitud de integración".



Asimismo, aseguró que todavía el país se encuentra en una situación de crisis que va a continuar. Desde la Aerocivil esperan que Avianca y Viva Air hayan radicado, el día de hoy, un documento con alternativas ante la situación.



"Esas ofertas deben beneficiar a la competencia, el acceso al aeropuerto El Dorado y mantener ciertos beneficios a los usuarios", dijo París en la entrevista.



Junto a ello, volvió a explicar las razones por las que fue rechazada la integración en un primer momento. "La negación de la integración es porque no estaba aprobada la situación de crisis de Viva y porque demostraba el mercado de competencia donde el control de la ruta había una concentración alta de la infraestructura", puntualizó.



La unión tiene que darse con unas reglas de juego diferentes que serán estudiadas por la Aerocivil. "Si son convenientes, se decidirá", dijo Paris. El centro del asunto, según el funcionario, está en el acceso aéreo al aeropuerto El Dorado en horas premium.



La integración solo se dará bajo las reglas que protejan al mercado y al usuario, dijo París. "Aquí hay mucho que no se dice", dijo el funcionario respecto al proceso. Aseguró que la Superintendencia de Transporte también haciendo sus propias investigaciones sobre el proceso.



Finalmente, dijo que la Superintendencia de Transporte y Supersociedades determinarán si la integración corresponde a un monopolio. En caso de que definan que no, la Aerocivil aprobaría la integración.



