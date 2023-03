Crisis de Viva: ¿pasajeros tendrán que pagar más por tiquetes aéreos?

Luego de la suspensión de vuelos de la aerolínea Viva Air, son cada vez mayores las preguntas y requerimientos de sus clientes en cuestión de reprogramaciones, reembolsos y tiquetes.



Si bien varias otras aerolíneas extendieron su ayuda a las personas afectadas con la reprogramación y traslados de sus vuelos, todo este proceso, que tiene que mover a miles de personas no es tarea sencilla y, mucho menos, rápida.



“Los pasajeros que tienen flexibilidad pueden cambiar sus planes de viajes, pero es posible que quien compró su tiquete con anticipación porque tiene un viaje importante en los próximos días, por ejemplo, una cita o un evento que no pueda cambiar, tenga que comprar un nuevo tiquete de última hora, mucho más caro”, explicó Romain Maciejewski, director comercial del buscador de vuelos Viajala.com.co a EL TIEMPO.



Según el portal, las pérdidas de los viajeros afectados puede ser del 157 % del precio original del valor del tiquete de las principales rutas cubiertas por Viva. Estas serían las cuentas:



Un viajero que compró un tiquete de ida de Bogotá a Medellín pagó por su tiquete un valor de 215.237 pesos. Pero si el pasajero necesita comprar ese mismo tiquete luego del cierre de operaciones de Viva para viajar en los próximos siete días, tendrá que pagar un 38 % adicional, pues el precio promedio más bajo es de 297.538 pesos.



Esto también dependerá de la fecha, pues el precio inicial puede incrementarse en un 147 %, es decir, cerca de 554 mil pesos.



“Lo mismo pasa con un viajero que sale de Medellín y necesita llegar a San Andrés en los próximos días. Quién hizo una reserva en enero para esta ruta, ida y vuelta, pagó en promedio 459.049 pesos. Pero si tuvo su vuelo cancelado y no puede cambiar sus planes, puede llegar a pagar alrededor de 1'180.000 pesos, también 157 % más que el precio promedio encontrado en enero", explica el análisis del buscador de viajes.



Maciejewski indicó que la baja o casi nula competencia provocó que los precios de los tiquetes se dispararan, pues Viva Air tenía una gran operatividad en Colombia y en la región; no obstante, esta suspensión del servicio podría tener consecuencias a mediano y largo plazo.



“Hay un impacto económico significativo por la manutención del empleo de miles de personas, pero también se abre un espacio para otras aerolíneas locales o para empresas extranjeras como JetSMART de Chile, que ya ha mencionado la posibilidad de comprar a Viva”, sentenció el ejecutivo.



