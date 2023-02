¿Vale la pena invertir en Viviendas de Interés Social en Colombia?

Colombia ha sido escenario del desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), pues se ha presentado como una alternativa para cumplir el sueño de millones de colombianos de tener una casa propia.



Durante el periodo presidencial de Iván Duque, por ejemplo, se impulsaron numerosos programas para que personas y familias enteras pudieran tener un techo bajo el cual vivir, entre los cuales se pueden destacar Jóvenes Propietarios o Semillero de Propietarios.



El último buscaba brindarle la posibilidad a las familias interesadas de poder pagar su vivienda poco a poco, en vez de estar sometidos a un contrato de arrendamiento, en algunos caso, con un subsidio estatal.



Ámbitos como la ubicación y las vías de comunicación de estos inmuebles han sido determinantes para que el modelo de negocio no parase de crecer en el país.



Según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se vendieron más de 183 mil Viviendas de Interés Social en el año 2021, mientras que el el 2022 fueron más de 168 mil.



A esto se le suma el dato del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el cual arrojó que se dio luz verde para la construcción de más de 51 mil inmuebles, de los cuales, 31 mil serán destinados a ser de Interés Social.



Términos, condiciones y oportunidades



A pesar de que este tipo de viviendas representa una oportunidad de progreso para muchas personas, también supone un reto importante para aquellas personas que reciban su casa.



En primer lugar, porque es común que las VIS sean entregadas en obra gris, es decir, no terminadas, por lo que muchos se pueden encontrar con un escenario de tener que invertir en acabados sin saber cuál va a ser el precio final de todo.



Un estudio realizado por Vivvidero, portal especializado en las bienes raíces, reveló que el valor promedio de un apartamento destinado a ser una vivienda de interés social de alrededor de 30 metros cuadrados y con buenos acabados puede costar hasta 24 millones de pesos.



Los realizadores del estudio aseguraron que el valor final de los acabados del espacio dependerá, en un principio, de la extensión del inmueble, la calidad de los productos a utilizar y la adición de puntos para los servicios públicos (agua, gas y electricidad).



No obstante, también recomiendan no tomar este escenario como algo necesariamente negativo, pues los compradores pueden tener a la mano distintos aliados y plataformas de asesoría para poder tener un espacio soñado.



La propia ‘startup’ ofrece la posibilidad de hacer el trabajo, pidiendo solamente el 5 % del valor del proyecto para arrancar, luego se cobra el 50 % para el inicio y desarrollo, el 40 % a la mitad de este y el último 5 % para el final.



“Lo más interesante de la obra gris es que puede ser interpretada como un lienzo en blanco en el que se puede llevar adelante cualquier obra de arte. En ese sentido, lo que debe tener en cuenta, en principio, es la fecha de entrega del inmueble y cuáles son los acabados o materiales con que lo entrega la constructora.Esto es fundamental porque será la base con la que se partirá para saber lo que se necesita y armar un presupuesto”, aseguró Santiago Zúñiga, CEO de Vivvidero.



Presupuestos claros, redes sociales y cronogramas: algunas recomendaciones a la hora de hacer los acabados de un inmueble. Archivo particular

Zúñiga también aportó cinco claves para aquellas personas que deseen comenzar a terminar su casa ya entregada desde cero:



Tiempo vs. Realidad



En términos generales, trate de ser realista con lo que desea, es decir, que el tiempo acordado y el presupuesto no terminen siendo inconvenientes que puedan salpicar en su vida personal o laboral.



Qué uso le dará a su vivienda



Si va a utilizar la casa para arriendo, solo preocupese por tener el inmueble con lo justo y necesario para poder ofrecerla a sus potenciales clientes. En caso de que quiera utilizarla como su vivienda, permítase darse sus gustos, todo en medida de su bolsillo.



Busque mucho y guarde en Pinterest: En Pinterest es muy común encontrar enormes cantidades de ideas para decorar interiores. Muchas veces el concepto de estética de cada persona puede verse nutrido al momento de descubrir el de otras personas con gustos afines.



Calcule su presupuesto, cotice y evalúe cada punto



Sea claro y conciso sobre las cosas que desea comprar para su casa. Así mismo, siempre esté pendiente de los detalles para que todo se cumpla en los tiempos establecidos.



Analice y mire las alternativas de pago



Elija la opción de pago con la cual usted se sienta más cómodo. Esté pendiente de las transacciones y demás operaciones que haya realizado y tenga a la mano los soportes de los mismos en caso de ser necesario.



