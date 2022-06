Volquetas viejas reducen sus niveles de contaminación

La Asociación Volquetera de Bogotá y Cundinamarca (Asovolbocun) voluntariamente aumentó la mezcla de biocombustible en 264 volquetas y camiones, contribuyendo a mejorar la calidad del aire de los capitalinos y la región.



Para ello cuenta con el apoyo de Primax Colombia, que a través de sus estaciones de servicio, será la responsable de asegurar el abastecimiento de este combustible.

El biodiésel, al ser de origen vegetal y sostenible, disminuye las emisiones contaminantes de esos vehículos hasta en un 80%.



Esa determinación genera un efecto inmediato en la calidad del aire de la ciudad, y no requiere un inversión en tecnología para los propietarios de esos vehículos, pues se trata de una medida complementaria que le permite a los volqueteros y camioneros cumplir estándares de emisión, mientras se diseñan las fórmulas y las estrategias mediante las cuales se pueden reemplazar esas máquinas.



Este proyecto cuenta con el respaldo de las autoridades como el Ministerio de Minas y Energía, además del productor de biodiésel Bio D, Toro Gas distribuidor de combustibles y también el apoyo de Fedebiocombustibles.



Según explicó Biomax a Portafolio, “el biodiésel al no contener azufre ni hidrocarburos aromáticos en su composición química, cuando se mezcla con el diésel fósil, disminuye de manera proporcional estos compuestos. Es así como el B20 contiene menos de 9 partes por millón de azufre clasificándose como un combustible de ‘Ultra Bajo Azufre’”.

Aunque aquí no se mide octanaje -pues se refiere a las gasolinas-, en el caso del diésel la característica es el número de cetano y para el diésel B20 el número de cetano es de 51, siendo un poco más alto que el diésel que se comercializa en el país y Bogotá, el cual se encuentra en 49 números de cetano.



Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) en el año 2019, el 60% de vehículos diésel en el país tenían motores euro II.



