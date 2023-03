Lo que dejaría de recibir en vuelos si quiere tiquetes mas económicos

Las personas están buscando vuelos más económicos, sobre todo en épocas en las que los precios de los tiquetes de avión han incrementado un 40,6 %, según cifras del Departamento Administrativo Nacional Estadístico (Dane).



Esto hace que las personas, de una u otra forma, añoren los precios de los tiquetes que existían en el pasado, lo cual era valorado por el precio y por los servicios adicionales ofrecidos, según explicó Thomas Allier, CEO de VIajala.com.



“Hace 10 años, cuando Viajala.com ingresa en el mercado, la gente estaba acostumbrada al tiquete aéreo como un servicio de lujo, pues incluía la maleta para registrar, la maleta para llevar a bordo, la selección del asiento, le servían a uno el tinto y, básicamente todo el mundo pagaba lo mismo para necesidades que podían ser muy diferentes”.



En el tema de las necesidades, el experto comentó que una persona que tenga un viaje corto y rápido no necesitaría las mismas preferencias que una persona que tiene que recorrer mayores distancias y con tiempos más prolongados, lo cual se vería reflejado en el precio del tiquete.



De igual manera, al buscar ajustar su tarifa, tendría que renunciar a servicios como comida en el avión, la posibilidad de llevar el equipaje de mano o la opción de escoger su asiento.



“Si viajo y vuelvo a Bogotá en el mismo día desde Pereira, probablemente no necesite maletas. Es un viaje de 35 minutos, por lo que no valorizo tanto la selección del asiento, no necesito comodidad. Dependiendo de mi perfil no tengo las mismas necesidades que tenga de pronto otro pasajero que viaja toda la semana y que lleva con él muchísimas cosas”.



Así mismo, Alliere explicó que es así como funciona el modelo de las aerolíneas de bajo costo, mencionando que los precios pueden variar dependiendo de lo que necesite el pasajero y no por el precio fijado de forma predeterminada por la empresa.



“De eso se trata el modelo de bajo costo; no es que el tiquete aéreo siempre vaya a ser más económico que antes, sino que dan opciones de lo que uno necesita para viajar y eso si termina posibilitando tiquetes aéreos mucho más económicos si uno está organizado y dispuesto a viajar en esas condiciones”.



Por lo tanto, si usted toma la decisión tener un vuelo en una aerolinea low coat, tenga en cuenta que estas ajustan sus tarifas dependiendo de las necesidades que usted tenga para ese vuelo.



PORTAFOLIO