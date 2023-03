Wall Street cerró a la baja inquieta por la situación de la banca

La bolsa de Nueva York terminó el pasado 28 de marzo en terreno negativo, en un mercado tranquilo sobre la estabilidad del sistema bancario, pero sin indicadores a la vista que permitan orientarlo.

Así, el índice principal, el Dow Jones, cedió 0,12%, el Nasdaq, de componente tecnológico, 0,45% y el índice ampliado S&P 500, de las mayores 500 empresas, se replegó 0,16%.



(Nace nuevo banco: Superfinanciera avaló creación del Banco Contactar).



La jornada bursátil comenzó dispar pero los índices pasaron rápidamente al terreno negativo. “Parecería que no hay impulso para comprar ni para vender, francamente”, resumió Steve Sosnick, analista de Interactive Brokers.



También “es bueno que no haya más noticias” luego de dos semanas muy agitadas en el sector bancario, “pero sin acontecimientos” o indicadores macroeconómicos de importancia, “no hay demasiados elementos importantes en los que apoyarse” para operar, añadió.



(¿En qué va la regulación de las criptomonedas en Colombia?).



Entre los valores del día, el grupo de vestimenta PVH se disparó un 20,02% tras publicar una ganancia neta sensiblemente superior a lo esperado para el último trimestre del año pasado, gracias en particular a los buenos resultados de la marca Calvin Klein.



El especialista de pagos en cuotas en internet Affirm (-7,34%) sufrió por la llegada a este mercado del gigante Apple, que lanzó el martes su servicio Apple Pay Later.



(Quién es Do Kwon, el acusado de provocar el colapso de las cripto).



La plataforma de reserva de vehículos con chofer Lyft cayó con fuerza, 7,60%, tras el anuncio de la llegada de un nuevo director general, David Risher, ex ejecutivo de la gigante de comercio en línea Amazon y la informática Microsoft, quien sucederá al cofundador de la empresa Logan Green.



AFP