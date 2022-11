Wall Street bajó en un mercado poco activo y preocupado por China

La Bolsa de N. Y. cerró en rojo y el Dow Jones restó 0,13%, con los inversores preocupados por la posibilidad de que las autoridades chinas impongan restricciones ante el aumento de casos de covid-19.



(Acciones de Disney suben por nombramiento de Robert Iger).

Al término de las operaciones en la Wall Street, el Dow Jones perdió 45 puntos, hasta 33.700, mientras que el selectivo S&P 500 restó un 0,39%, hasta 3.950. El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, retrocedió un 1,09% y terminó la jornada en 11.025.



La caída de este lunes sigue a una semana en la que en su conjunto el Dow Jones se mantuvo casi plano y restó un leve 0,01%, el S&P 500 perdió un 0,7% y el Nasdaq se dejó un 1,6%.



Para el jefe de estrategia de B. Riley Financial, Art Hogan, citado por el canal CNBC, el repunte de casos de coronavirus en China “hace mella en la historia de la recuperación económica mundial” que se esperaba que se iniciara “con una reapertura en China”. Ayer llamó la atención la subida de las acciones de The Walt Disney Company (6,3%) en reacción al nombramiento de Robert Iger como consejero delegado, que regresa a la empresa tras haber sido presidente ejecutivo de la firma durante 15 años.



(Vertiginosa jornada para el petróleo en los mercados internacionales).



Iger sustituirá a Bob Chapek, que ha dejado su cargo. Entre los sectores, encabezaban las ganancias el de bienes esenciales (1%), el inmobiliario (0,72 %) y el de servicios públicos (0,5%), mientras que los peores resultados eran para el de bienes no esenciales (-1,41%), el energético (-1,39%) y el tecnológico (-1,13%).



Entre las 30 empresas cotizadas del Dow Jones, destacaba la subida de Walt Disney (6,3%), Walgreens Boots Alliance (2,1%) y de Coca Cola (1,54%), mientras que las más perjudicadas eran Intel (-3,1%), UnitedHealth (-2,42%) y Apple (-2,17%).



EFE