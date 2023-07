La bolsa de N. Y. termina en verde en espera de resultados de empresas

Wall Street concluyó ayer al alza, optimista antes de una salva de resultados de empresas esta semana en EE. UU.



El índice Dow Jones ganó 0,22% a 34.585 puntos, el tecnológico Nasdaq 0,9% a 14.245 unidades, y el S&P 500 avanzó un 0,4% a 4.523 puntos, para colocarse nuevamente por encima de los 4.500 puntos por segunda vez en un año.



(Vea: Dólar amplió sus pérdidas en el arranque de la semana).

“No hubo una noticia puntual que motivara esta subida del mercado, a no ser por el optimismo de los inversores sobre la temporada de resultados” trimestrales de empresas en EE. UU., resumió Peter Cardillo, de Spartan Capital.



El analista recordó que el viernes, algunos resultados bancarios “superaron las expectativas” en el caso del mayor banco del país por volumen de activos, JPMorgan (2,41%), y Wells Fargo (2,71%), entre otros.



“Hoy tendremos Bank of America, Charles Schwab, Morgan Stanley, PNC Bank, Bank of New York. Nos sumergimos en el meollo del asunto”, sostuvo Cardillo. Le siguen en la semana Goldman Sachs, Tesla, United Airlines y Netflix.



(Vea: Las prioridades de gasto en Colombia frente a EE. UU. y Europa).



El mercado conocerá también los datos de ventas minoristas en EE. UU. en junio, un indicador crucial de la salud del consumo, motor del crecimiento del país.



Los analistas esperan ventas al por menor en alza de 0,5% en junio sobre mayo, frente a un guarismo de 0,3% en mayo sobre abril.



Entre los valores del día, Ford cayó casi 6% luego de anunciar una fuerte reducción en el precio de su pick up eléctrica F-150 Lightning, cuando Tesla anunció que terminó la producción de su propia camioneta pick-up eléctrica.



General Motors perdió 3,12% y el fabricante de vehículos eléctricos Rivian 3,34%.



(Vea: ‘Colombia debe poner más énfasis en el emprendimiento’: BID).



PORTAFOLIO