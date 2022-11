Wall Street cerró en rojo ante preocupación por China y la Fed

La bolsa de Nueva York terminó a la baja este lunes, preocupada por las consecuencias del movimiento de protesta en China contra las políticas anticovid de Pekín, y por algunas declaraciones de miembros de la Reserva Federal.

El Dow Jones perdió 1,45%, el tecnológico Nasdaq 1,58% y el índice ampliado S&P 500 cedió 1,54%. "El mercado parece enfocarse en la política covid cero de China y en poco más", resumió Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.



Luego de las manifestaciones espontáneas de los últimos días para reclamar un levantamiento total o parcial de las restricciones sanitarias por el coronavirus, el gobierno chino respondió el lunes desplegando un considerable número de efectivos policiales, en particular en Shanghái y Pekín.



"Arrancamos mal con las protestas en China y luego algunos miembros de la Fed (el banco central estadounidense) utilizaron un lenguaje duro sobre el ajuste monetario", explicó Jack Ablin, de Cresset Capital.



"Todavía queda trabajo por hacer" en materia de ajuste monetario, estimó el presidente de la filial neoyorquina de la Fed, John Williams, quien reiteró que contener la inflación "llevará tiempo". "Queda camino por recorrer", añadió James Bullard, presidente de la Fed de Saint Louis, para quien la tasa directriz del banco central debe subir al menos a un rango de 5%-5,25% frente a 3,75%-4% actualmente.



"Todo parece encaminarse hacia una menor toma de riesgo" por parte de los inversores, señaló Ablin, una tendencia que afecta en particular a las materias primas y genera un fortalecimiento del dólar, valor refugio por excelencia. El mercado espera un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles.



El jueves se publicará el índice PCE de inflación y luego el informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos el viernes. Entre los valores del día, las petroleras, afectadas por una caída del crudo durante buena parte de la jornada debido a la situación en China, cedieron terreno.



ExxonMobil perdió 3% y Chevron 2,91%. También Apple (-2,63% a 144,22 dólares) continúa sufriendo por la crisis en China, donde se ubica su principal usina de producción de iPhone, lo cual debería limitar su disponibilidad de su producto estrella. Luego de un "Black Friday" más bien bueno para las ventas on line, algunos gigantes del sector como Amazon (+0,58%), Walmart (+0,29%) o Target (+1,22%) lograron subir.

AFP