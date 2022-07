Wall Street cerró en verde, optimista por cifras empresariales

La Bolsa de Nueva York terminó este jueves al alza, alentada por resultados de empresas mejores de lo esperado e indicadores que sostienen la hipótesis de una desaceleración moderada del crecimiento.



En la campana de cierre el Dow Jones ganó 0,51% a 32.037 puntos, el tecnológico Nasdaq 1,36% a 12.060 unidades, y el S&P 500 subió 1%. Los índices oscilaron entre el terreno positivo y el negativo durante buena parte del día, antes de estabilizarse por encima de sus niveles del miércoles. Para Quincy Krosby, de LPL Financial, Wall Street se mantuvo optimista por los resultados de empresas, que aunque menos buenos que el trimestre anterior, no registraron hasta ahora tropezones mayores.



“El mercado trata bien a estas firmas mientas las cifras sean menos malas” de lo previsto, explicó el analista. Muestra de esta dinámica Tesla tuvo una facturación menor a la esperada y no volvió a registrar un beneficio récord, pero los inversores saludaron un resultado sólido y previsiones confirmadas.



“Considerando los cierres de usinas eléctricas en China, Tesla lo hizo mejor de lo que se esperaba”, indicó Dan Ives, de Wedbush Securities.



Tesla fue un “catalizador” para el mercado, indicó Quincy Krosby. Apple (1,51%), Amazon (1,52%) o Nvidia (1,36%), entre las mayores empresas en bolsa, se beneficiaron de la tracción del fabricante de vehículos eléctricos. Algunas empresas, sin embargo, advierten de un deterioro de la coyuntura en los próximos meses.



En Europa, las bolsas cerraron este jueves con leves bajas salvo París que subió, en una jornada marcada por la decisión del BCE de aumentar sus principales tasas de interés para combatir la inflación. París ganó 0,27%, Londres perdió 0,09%, Fráncfort cedió 0,27%, Madrid bajó 0,45% y Milán retrocedió 0,71%.



AFP