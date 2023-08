Wall Street cierra con alza moderada tras datos de inflación

La bolsa de N. Y. cerró ayer en verde y el Dow Jones, su principal indicador, subió un 0,15% tras una jornada marcada por el dato de inflación en EE. UU. de julio, que fue mejor de lo esperado. Al término de las operaciones, el Dow Jones subió a 35.176 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un leve 0,03%, hasta 4.469 enteros.



El índice del mercado Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas, progresó un 0,12 % hasta 13.738 unidades.



La inflación en EE. UU. en julio se situó en el 3,2% según su tasa anualizada, una cifra más alta que el mes anterior pero no tan mala como esperaban los analistas, lo que crea expectativas de que la Reserva Federal (Fed) suavice su campaña de subida de los tipos de interés.



“Después de un informe de inflación bajo control, Wall Street se mantuvo optimista respecto a que la Fed no necesitará subir las tasas en septiembre”, opinó Edward Moya, de la firma Oanda.



Aparte de eso, los inversores reaccionaron positivamente a los resultados de Disney, que anunció pérdidas trimestrales atribuidas a su restructuración pero dijo que subirá los precios de la suscripción sin publicidad a su plataforma de contenidos Disney+.



El gigante del entretenimiento se disparó ayer 4,8% y encabezó las ganancias en el grupo del Dow Jones, seguido por Intel (1,2%), Salesforce (1,2%) y Amgen (1,1 %).



Las mayores pérdidas fueron para Goldman Sachs (-0,6%), Nike (-0,6%) J&J (-0,5%). Por sectores, destacó el avance de las empresas de comunicaciones (0,4%) y bienes no esenciales (0,3%), frente al retroceso de las de servicios públicos (-0,3%) y bienes raíces (-0,3%).



​

EFE