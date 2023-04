Wall Street cierra verde y el Dow Jones tuvo su mejor día en 3 meses

La bolsa de N. Y. terminó este jueves en terreno positivo, y el Dow Jones, su principal indicador, subió un 1,58%, su mejor día desde el 6 de enero, a medida que los inversores analizan los últimos resultados empresariales y nuevos datos económicos.



Al cierre de las operaciones, el Dow Jones subió hasta 33.826 unidades y el S&P 500 sumó un 1,96% hasta 4.135 puntos. Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las tecnológicas, subió un 2,43 % hasta 12.142 enteros.



Las acciones de Meta sumaron casi un 14%, ya que la empresa reportó este jueves ingresos trimestrales que superaron las expectativas y emitió una guía más sólida de lo esperado para el período actual.



Otras tecnológicas, como Amazon, Alphabet, Microsoft y Apple, también subieron el jueves. “El mercado esperaba con gran expectación el resultado de las tecnológicas”, dijo Quincy Krosby, estratega jefe de LPL Financial. “En general, no ha decepcionado, y el mercado lo necesitaba”, añadió Krosby.



Además, este jueves se conoció que la economía de EE. UU. creció el 1,1 % en el primer trimestre de 2023, menos de lo esperado. De esta manera, la primera economía del mundo ralentizó su crecimiento tras experimentar un aumento del PIB del 2,6% en el último trimestre de 2022.



Este jueves, todos los sectores cerraron en verde y las mayores ganancias fueron para el de comunicaciones y el de bienes no esenciales, que subieron 5,5% y 2,7%, respectivamente. Entre los 30 valores del Dow Jones, la única empresa con pérdidas fue Caterpillar, mientras que las mayores ganancias fueron para Verizon y Honeywell.



EFE