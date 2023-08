Wall Street cierra en rojo por segundo día, pero con pérdidas menores

La bolsa de N. Y. cerró ayer en rojo, por segundo día consecutivo, aunque las pérdidas fueron mucho menores que este miércoles, cuando la bolsa encajaba mal la rebaja de calificación por parte de Fitch.



Al término de las operaciones, el principal indicador, el Dow Jones, perdía un 0,19%, hasta quedarse en los 35.215 puntos, mientras que el selectivo S&P caía un 0,25% y cerraba en 4.501 puntos.



El Nasdaq, que el miércoles cayó un 2,17%, y ayer se recuperaró y cerró en 13.959 enteros, tras perder solo 0,1% y después de que hubiera estado momentáneamente en verde en varios momentos de la jornada.



Fitch rebajó el martes la calificación de la deuda de EE. UU., que hasta ahora tenía la nota máxima (triple A).



La agencia de calificación se refirió ayer al “deterioro fiscal esperado” durante los próximos tres años y a la deuda “cada vez más alta” del Gobierno estadounidense entre los motivos por los que ha tomado la decisión.



Aquella noticia fue mal recibida en las bolsas de todo el mundo, con los inversores animándose a deshacerse de sus acciones, y ello pese a que muchos analistas advertían de que no había motivos para la alarma y que esa rebaja de calificación no afectaría a los fundamentos de la economía nacional.



Ayer los ojos están puestos en dos de las grandes tecnológicas, Apple y Amazon, que publican casi al mismo tiempo del cierre de Wall Street sus resultados trimestrales.



Por sectores, los más perjudicados fueron el de servicios públicos (-2,35%) y el inmobiliario (-1,35%); de los pocos que cerraban en verde destacaba el energético (0,95%).



EFE