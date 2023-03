Wall Street cierra con números verdes pese a caída de SVB

Wall Street empezó la jornada de este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, sumaba un 1,04 % aupado por el sector financiero que hoy rebotaba tras jornadas de nervios por el colapso del banco Silicon Valley Bank (SVB) y coincidiendo con los datos de la inflación en EE.UU. de febrero.



Diez minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganaba 331,99 puntos, hasta 32.151,13 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 subía un 1,52 % o 58,46 enteros, hasta 3.914,22 puntos. El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, escalaba un 1,83 % o 204,94 unidades, hasta 11.393,78 enteros.



El parqué de Wall Street intentaba sacudirse hoy cinco días de nervios y tensión desde que el pasado jueves se precipitaran las acciones del banco californiano SVB, que al día siguiente fue cerrado por las autoridades estadounidenses, y que afectó a todo el sistema financiero con repercusiones en toda la economía.



Los bancos más afectados por la intervención del SVB y del Signature Bank, cerrado el pasado domingo, rebotaban hoy con fuerza después de haber visto como sus acciones se hundían en las pasadas jornadas, mientras varias agencias crediticias como Moody's los señalaban como posibles candidatos a nuevos cierres.



De este modo, First Republic subía tras la apertura un 48 %, el banco Western Alliance escalaba un 43 %, PacWest rebotaba un 53 %, Comerica subía un 11 % y Zions subía un 15 %. Del mismo modo que las grandes corporaciones financieras se vieron lastradas por las caídas de estos bancos, hoy también se unían a las subidas y esta mañana los títulos de JPMorgan Chase aumentaban un 1,57 %, Bank of America rebotaba un 2,93 %, Citigroup subía un 5,27 %, Wells Fargo un 5,1 % y US Bancorp un 4,3 %.



Por otro lado, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) anunció que la tasa interanual de inflación en Estados Unidos siguió bajando en febrero, por octavo mes consecutivo, y se situó en el 6 %, cuatro décimas por debajo de la de enero.



Sin embargo, en términos mensuales, los precios de consumo subieron cuatro décimas, en un momento en el que la Reserva Federal (Fed) se enfrenta a un gran escrutinio por sus medidas para poner coto a la inflación, y más ahora tras la debacle del banco SVB y los temores de una crisis bancaria.



Por sectores, destacaban las ganancias del financiero (2,36 %) y el de comunicaciones (2,26 %), seguidos del de materias primas (1,96 %) y del tecnológico (1,83 %), mientras que ninguno arrancaba la jornada en negativo. Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas más favorecidas eran Salesforce (4,4 %), American Express (3,43 %) y Goldman Sachs (3,19 %), mientras que solo tres abrían en rojo con Travelers (-0,61 %) como la peor situada.



