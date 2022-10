Expectativa de zonas francas frente al cambio en tributaria

El sector empresarial de las zonas francas se mantiene en cautela a la espera de mayores detalles sobre la nueva propuesta tributaria adelantada por el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, aunque sí reconocieron los avances frente al texto original.



El titular de la cartera de Hacienda reveló en un foro organizado por El Tiempo, Portafolio y Probogotá, que producto de diversas reuniones con el sector a lo largo de la semana se concretó una propuesta de régimen mixto de tributación.



Esta consiste en determinar una cuota del 20% de tributación para aquellas firmas con ventas al exterior y del 35% para ventas al interior del territorio nacional.



Sin ofrecer un poco más de detalles, Ocampo indicó que “solamente” dejarán una lista “un poco más amplia” de sectores que “sí le venden todo al mercado interno” pero que consideran “deben ser objeto de ese tratamiento preferencial”.



Al respecto, Javíer Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), señaló que este es “un punto medio” que permitiría hacer la transición.



“Lo importante es tener unas reglas de juego claras y estables para que los inversionistas tomen las decisiones que deben adoptar. Sería conveniente que estas reglas se aplicaran hacia el futuro y se respetaran las reglas de juego vigentes en el momento en el que los empresarios tomaron la decisión de invertir en Colombia”, apuntó Díaz Molina.



No obstante, el empresario sostiene que para el Gobierno Nacional, “en materia tributaria no hay derechos adquiridos” y el lío está en que “se están cambiando las reglas de juego cada año y medio”.



A su turno, Miguel Ángel Espinosa, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos (Fitac), señaló que “aunque no es el escenario que estaba esperando el sector y usuarios de zonas francas”, este es “un gran avance frente a la propuesta inicial de la reforma tributaria”.



No obstante Espinosa remarcó que “siguen preocupando” los umbrales exigidos por el Gobierno Nacional para las ventas dentro del territorio local (propuesta 35%).



Vale recordar que en la actualidad, las zonas francas cuentan con un beneficio tributario del 20% sobre el impuesto de renta a diferencia del 35% del resto de las empresas. Esta condición, de acuerdo con la versión del texto fiscal que se discute en el Congreso, se mantendría sin embargo está ligada al cumplimiento de un plan de internacionalización, que si bien en un principio tuvo aceptación por el sector empresarial, levantó dudas sobre su aplicación diferencial según el tipo de este régimen, especialmente a las uniempresariales.

¿Qué propone el texto hoy?

El artículo 10 de la propuesta fiscal señala que para conservar ese 20% de tributación, las empresas ubicadas en estos espacios deben cumplir con topes máximos de ventas al territorio aduanero nacional’ que no podrán superar el 40% para el año gravable 2024, para luego reducirse paulatinamente al 30% en 2025 y 20% en 2026.



En otras palabras, dentro de cuatro años, las empresas en zonas francas deberían exportar el 80% de su producción.



El articulado plantea que los usuarios que incumplan perderán su condición.

