Firma coreana Yoyoso acelera su expansión

La cadena Yoyoso abrió una tienda en Unicentro Bogotá en diciembre del 2019 y en medio de la pandemia ha inaugurado dos más en la capital.



Ahora quiere tener presencia en otras ciudades para tener más alcance nacional. David Ravachi Slebi, CEO de Yoyoso Colombia explica los planes de crecimiento y habla sobre la diferenciación con competidores como Miniso.

¿Cómo es Yoyoso?



Yoyoso es una marca que nació hace cinco años en Asia. Se ha identificado por ofrecer productos con un diseño que mezcla lo coreano y lo nórdico. Surgió para satisfacer a una clientela que busca artículos de muy buena calidad, con precios muy competitivos y buen servicio al cliente. Creó tiendas que a nivel internacional que se conocen como Fast Fashion multicategorías o también se llaman coloquialmente como minidepartamentales.



Se puede conseguir desde juguetería, accesorios digitales, hasta llegar a maquillaje, salud y belleza y papelería. Dentro de cada categoría hay una especie de best seller, teniendo en cuenta que no son tiendas de grandes áreas. Se escoge en cada categoría lo que la gente más busca y necesita, y se le añade diseño y calidad.



La idea es que la gente se sienta a gusto entrando a estas tiendas. Yoyoso se atreve a jugar con la temporada, con los colores, trata de transmitir un estilo de vida a la clientela y eso ha hecho que desde hace dos años para acá tenga con crecimiento exponencial que pinta muy bien.



¿Cómo ha crecido internacionalmente?



Arrancó el plan de expansión en China. Hoy en día tiene, aproximadamente, más de 1.500 tiendas en ese país y en el resto de Asia maneja más de 500 adicionales. A nivel mundial, tiene presencia en más de 34 países con más de 3.000 tiendas.



¿Por qué llega a Colombia?



Esta es una empresa que busca franquiciados a nivel internacional. Un grupo de empresarios locales y extranjeros la ganan para Colombia como puerta de entrada a Latinoamérica. Luego irá a la conquista de Perú y Chile.



En Ecuador está a punto de abrir la séptima tienda y también está en México. Yoyoso ha crecido mucho en Estados Unidos, acaban de abrir en Miami y planean otras en Filadelfia. Yoyoso ha estado muy enfocada en los mercados asiático y europeo y ahora está ingresando en Latinoamérica.



Es muy bueno que Colombia haya sido uno de los primeros mercados en iniciar operaciones. Este es un país interesante con 50 millones de habitantes, una clase media pujante, que viene creciendo en los últimos años, sin contar el 2020 Normalmente en el sector del retail, a nivel mundial, y en Colombia, se relaciona el precio competitivo con la mala calidad o con un comercio en zonas inseguras. Digamos que el mercado estaba esperando esta oportunidad.



¿Cómo están en el país?



Por todo lo que ha pasado con la pandemia, el plan de expansión se frenó un poco. Yoyoso abrió su primera tienda en Unicentro Bogotá el 7 de diciembre de 2019. Independientemente, de las cuarentenas, alcanzamos a abrir una segunda en el Centro Comercial El Edén y con mucho esfuerzo, nos tocó inaugurar la tercera en plena pandemia, en agosto, en la Zona T de Bogotá. En total, hay tres.



¿Cómo es el plan de crecimiento?



Estamos definiendo presupuesto para este año. Primero, aspiramos a mantener en firme las tiendas y los puestos de trabajo que se han creado.



El plan de expansión que teníamos en el 2019 no ha cambiado pero se congeló por un tiempo. Todo nos dice que Bogotá es la mejor ciudad, pero por los cierres no ha sido fácil.



Entonces, la idea este año es abrir entre 3 y 4 tiendas en ciudades distintas. Estarían entre Barranquilla, Cali y Medellín. Este año lo vamos a tomar para afianzar operaciones en la capital, para volvernos más fuertes, para no sacrificar ninguna tienda ni ningún puesto de trabajo.



Así, lograríamos terminar el 2021 de siete a ocho tiendas a nivel nacional. Y entre el 2022 al 2026 debemos abrir 30 puntos en el país. Para un total de 45 o 50 para finales del 2026.



¿Cuál es la diferenciación con la competencia?



La primera es que hay un ADN desde Yoyoso, desde la matriz hasta los franquiciados, pasando por nosotros y por Colombia. Además, de la oferta, de la buena ubicación acorde con el perfil del cliente y de tener una marca internacionalmente reconocida, se debe sumar el valor del talento humano.



Si bien es cierto que casi todos ofrecemos productos similares, hay algunos que tienen fortalezas en unas cosas y en otras. En Yoyoso es la experiencia del cliente. Ahora que la vamos a dar a conocer a nivel nacional el consumidor se va a dar cuenta que hay amor en la marca y que el servicio al cliente es indispensable.



¿Cuál es la estrategia digital?



Entramos a la plataforma virtual de Falabella, nos parece idónea para una sinergia con nosotros y hemos estado muy bien, a la gente le ha gustado. Ahí se puede mover más el inventario. Por ahora vamos a trabajar con esta tienda en línea, creo que todavía nos falta un camino largo por recorrer.



Ahora estamos en este proceso digital que lleva seis a siete meses, los cuales han sido un reto y un nuevo valor agregado.

Nos falta estar más sólidos en Falabella, llegar a más ciudades y a más clientes. Ahí sí podremos arrancar con nuestro propio comercio electrónico y con otras plataformas.