Fondo de inversión Colony Capital invertirá en la región

El fondo de inversión estadounidense, Colony Capital, invertirá en los próximos años 5.000 millones de dólares en América Latina y la mitad de ellos serán para México, según informó este miércoles el gobierno mexicano.



“Gracias a la gestión del Gobierno de México, Colony Capital invertirá 5.000 millones de dólares en América Latina”, indicó la Presidencia. El comunicado señala que el jefe de la Oficina de la Presidencia de ese país, Alfonso Romo, se reunió con el presidente de Colony Capital, Thomas Barrack, quien le comunicó estos planes de la firma de inversión estadounidense.

“De ese monto, al menos la mitad se invertirá en nuestro país”, apuntó Presidencia. Tanto Romo como Barrack tomaron nota de la conformación de Colony Latam Partners, empresa conjunta que canalizará las inversiones desde su plataforma regional.



(Lea: Colombia ofrece oportunidades comerciales a fondos de inversión)



Las inversiones se enfocan a las áreas de capital privado, energía limpia, crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes) y al sector inmobiliario. Además, privilegian el destino de los fondos al crecimiento y desarrollo de empresas regionales o empresas locales que pueden ser escaladas a nivel regional y global.



Alfonso Romo también presidió una reunión de trabajo con empresarios mexicanos de diversos sectores, principalmente en las áreas a las que se orientará la inversión de Colony Capital: servicios financieros, distribución y logística; educación y salud y consumo popular.



Durante la reunión, Romo Garza señaló: “El programa económico del presidente Andrés Manuel López Obrador está plasmado en su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y abre un espacio importante a la inversión privada para apuntalar el crecimiento económico del país”.



Además, destacó que “la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, como coadyuvante para lograr un desarrollo económico y social, está dispuesta a colaborar e impulsar la inversión directa para fortalecer el mercado interno y la capacidad exportadora del país”.



Además de jefe de la Oficina de Presidencia, Romo funge también como presidente del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.



Fuentes conocedoras de esta inversión por parte del brazo latinoamericano de la firma de capital privado de EE. UU. comentaron que México no será el único país al que llegarán los flujos de capitales, e incluso en este grupo estaría Colombia.



MAYORES DETALLES



Además de México, Colony Capital busca que las inversiones de 5.000 millones de dólares también lleguen a Chile, Colombia y Perú, según dijeron directivos de la compañía. Según Thomas Barrack, presidente de Colony Capital, “cuando el escenario doméstico no es tan optimista, es un buen momento para ver si podemos participar (...) la confusión y la falta de piso firme presentan oportunidades”. Vale recordar que varias calificadoras han recortado sus perspectivas sobre el país latinoamericano, poniendo en riesgo el grado de inversión del país y el de su endeudada petrolera estatal, Pemex. No obstante, los recurso irían a áreas como bienes raíces y energía limpia.



EFE