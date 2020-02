Formalización, vías y diversificación: las apuestas del agro este año

Hay optimismo en el agro colombiano sobre su desempeño el año pasado. Según estimó el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, cerraría el 2019 con un crecimiento por encima del 2,5%, una cifra que calificó como “bien importante” y que atribuyó en parte al impulso dado por el café, el arroz, las frutas y el sector pecuario en el último trimestre.



(Lea: ¿Qué hace falta para que llegue más crédito a los agricultores?)



No obstante, el sector plantea para este año varios desafíos como el sistema de crédito para los agricultores, el presupuesto para su desarrollo, el mejoramiento de vías, la explotación de tierras sin utilizar y la diversificación de los cultivos.

Así lo señaló Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), al precisar que este año, que han definido como el de la “rentabilidad”, una de las prioridades del sector será la lucha contra la informalidad laboral en el campo.



(Lea: Las cuentas del Gobierno para crear 90.000 empleos en el agro)



Asimismo, Bedoya expresó que en el 2020 debe haber un “verdadero desarrollo y materialización de los programas de vías terciarias” y agregó que hay que “repensar en sistema crediticio para el agro, para que el crédito sea mucho más efectivo, menos costoso y más acorde con las necesidades del sector”.



De acuerdo con el dirigente gremial, se anticiparán a lo que será la discusión presupuestal para el 2021, del recurso que deberá tener el campo colombiano para sus inversiones. “A esto hay que sumarle el tema de la admisibilidad sanitaria, en aliviar los procedimientos para que los productores del campo puedan tener más eficiencias en sus procesos de producción”, explicó.



Al respecto, María Helena Latorre, directora de la Cámara Procultivos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), indicó que uno de los desafíos del campo colombiano para este año es ampliar la frontera agrícola.



“Tiene capacidad de tener 16 millones de hectáreas para producir y solo usamos entre cinco y seis millones de hectáreas. Entonces hay alrededor de 10 millones de hectáreas que pueden ser en beneficio para que el agricultor pueda ganar plata, para nosotros es importante poder incrementar de forma estratégica el área de producción agrícola”, dijo.



No obstante, Latorre señaló que sobre los cultivos tradicionales (plátano, papa, arroz, yuca, entre otros) y que cubren el 72% de la producción nacional, se deben dar mejores oportunidades para mejorar la competitividad, costos, insumos y semillas.



En ese sentido, la directiva expresó que el desafío está en diversificar la canasta porque a veces la agricultura es estancada o poco dinámica. “Colombia puede crecer de una manera más rápida y dinámica por lo menos con cinco cultivos, que no sean tradicionales, y que en el mundo estén haciendo fila para pagarlos muy bien. Con Mango, palma y cacao en cinco años podríamos estar teniendo un crecimiento de 5% en producción agrícola y dinero”, anotó.



Latorre puntualizó diciendo que “hay que ‘empresalizar’ el campo, donde los pequeños productores se vuelvan productores de escala y puedan lograr un negocio para el beneficio de ellos y del país”.



Por su parte, Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, indicó que es un factor muy importante que el agricultor tenga acceso al crédito y por eso es clave que quienes perdieron el acceso o no han ingresado al sistema lo hagan. “Para las personas es mejor comprar los insumos de contado y que pueda manejar mucho más independientemente su cultivo”, dijo.



Hernández además comentó que uno de los retos del Gobierno para el sector está en revisar el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el cual calificó de inequitativo para el agro del país.



“El tema de la CAN es un tema que venimos solicitando desde hace tiempo desde Fedearroz, porque es un acuerdo que pasó los 50 años, es un acuerdo que ya está obsoleto, es un acuerdo que se ha tonado inequitativo para el sector arrocero y para el agropecuario”, expresó.



Finalmente, Hernández precisó que repensar ese acuerdo podría darse este año aprovechando que Colombia tiene la presidencia pro tempore de la CAN. El ministro Valencia se ha comprometido en que en la próxima reunión de ministros de agricultura de la CAN se toque el tema y que hayan unas propuestas concertadas para conseguir que el tratado se ajuste a la realidad actual”, agregó.





PORTAFOLIO.CO