Formularon cargos a ‘cartel’ de contratación

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció ayer la formulación de pliego de cargos por presuntas infracciones a la libre competencia en procesos de contratación pública.



(Lea: La SIC alista millonaria multa por cartel de frutas en Bogotá)



En su rol como autoridad nacional de la competencia, mediante Resolución 30877 de 2019, formuló cargos en contra de ocho agentes del mercado y ocho personas naturales por presuntamente implementar una estrategia para coordinar, en todas las etapas de los procesos de selección pública investigados, la presentación de múltiples manifestaciones de interés y/o propuestas con el fin de incrementar la probabilidad de que alguna de las empresas investigadas resultara adjudicataria.



(Lea: Estos son los nuevos carteles que investiga la SIC)



“Recientemente se tomó la decisión de abrir la investigación, ya que presuntamente se pudo haber afectado la libre competencia en no menos de 104 procesos de contratación pública, cuyo objeto estuvo relacionado con la construcción, el mantenimiento y adecuación de infraestructura del Estado”, aseguró Juan Pablo Herrera, delegado para la protección de la libre competencia.





El objeto de los procesos contractuales consistía en desarrollar distintas obras de construcción, mantenimiento y adecuación locativa de las instalaciones de distintas entidades estatales.



En desarrollo de la estrategia anticompetitiva a investigar, las personas vinculadas con la dinámica en mención se habrían presentado como competidores independientes, cuando en realidad habrían actuado representando un mismo interés.



De este modo, según la Superindustria, los salpicados “habrían identificado de manera coordinada procesos de selección en los que podría presentarse más de una empresa investigada”, además de que “habrían elaborado de manera conjunta, tanto las manifestaciones de interés, como las ofertas que serían presentadas a las entidades contratantes”.



Una vez, alguno de los agentes presuntamente coludido lograba un cupo en el listado de manifestación de oferentes, o resultaba adjudicatario, buscaban negociar la ejecución del proyecto, añadió la Súper.



La actuación administrativa de la Delegatura para la Protección de la Competencia inició con ocasión de una denuncia presentada por el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Hacienda y en el desarrollo de sus actividades investigativas identificó que, presuntamente, la conducta materia de investigación no se habría limitado únicamente al caso denunciado, sino que se habría extendido a 104 procesos de contratación estatal.



Vale aclarar que la investigación no involucra la conducta de ningún funcionario público de las entidades del Estado que desarrollaron los procesos de selección investigados.

​

Para el caso de las firmas o personas naturales, en caso de que como resultado del proceso administrativo sancionatorio se declare que existió una violación de las normas de la libre competencia económica, la entidad vigilantes puede imponer por cada infracción las siguientes multas:



A los agentes del mercado multas de hasta cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (que son unos 82.800 millones de pesos), en tanto que las personas naturales vinculadas con los agentes del mercad pueden recibir multas de hasta dos mil salarios mínimos legales mensuales (1.600 millones de pesos).



Contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio no procede ningún recurso. No obstante, “se advierte en todo caso que, en desarrollo del proceso administrativo sancionatorio, las personas naturales investigadas pueden presentar descargos y ejercer su derecho de defensa y contradicción”, concluyó la SIC.