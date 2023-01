Eliminar economía fósil y otras propuestas de Colombia en Davos

La reciente edición del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) celebrado en Davos ocupó las cámaras y las principales portadas de los medios de comunicación a lo largo del mundo.



Su tema central, ‘Cooperación en un mundo fragmentado’, llegó a la cita bajo el paraguas desde el cual los líderes globales discutieron el futuro del planeta en medio del cúmulo de crisis macroeconómicas, geopolíticas y climáticas.



Colombia fue uno de los pocos países de América Latina que se hizo presente en la reciente edición del foro. De la mano del presidente Gustavo Petro, Colombia presentó la iniciativa ‘Capitalismo descarbonizado’, que busca plantear un nuevo escenario para el desarrollo macroeconómico del futuro, destacando el potencial de las energías limpias y descartando el desarrollo de la economía fósil, aquella que apoya el desarrollo de la industria como petróleo, gas y carbón.



Petro resumió sus intervenciones a lo largo de la semana en una declaración de poco más de 15 minutos. “Los empresarios de Davos deben pensar en otro capitalismo como su última oportunidad: el “Capitalismo descarbonizado””, apuntó Petro, tras hacer un repaso sobre que la actual crisis del clima puede extinguir la vida en el planeta.

¿Cómo es la propuesta?

Petro, en el Foro Económico Mundial. EFE

Así las cosas, para el presidente Petro, bajo su propuesta se tendría que “reconstruir el poder planificador de las naciones articulado a una planificación multilateral y global de la transición”.



Esto significa, de acuerdo al mandatario colombiano, que las decisiones que se tomen en las cumbres climáticas de la COP tengan poder vinculante.



“Si la Organización Mundial del Comercio o un tratado de libre comercio cualquiera es vinculante, ¿por qué las decisiones sobre la corrección de la crisis climática no lo son? ¿Por qué son apenas sugerencias en medio de la catástrofe?”, se cuestionó.



En línea con ello, sostuvo, este nuevo régimen capitalista tendría que hacer que los tratados de las organizaciones como la OMC o el FMI, se supediten a los pactos climáticos.



“El “Capitalismo descarbonizado” tendría que lograr que el acuerdo climático busque sin rodeos la reducción del consumo de carbón, del petróleo y del gas hasta llegar a cero emisiones en el corto plazo”, reforzó el jefe de Estado.



Sobre este punto, luego agregó que este esquema “no puede proteger más la economía fósil”, la cual “debe entrar en una seria y definitiva etapa de desvalorización”.



Acerca de la idea de intercambio de deuda por acción climática, el mandatario señaló que esto tiene que ser un mandato del nuevo régimen capitalista, “de tal manera que las naciones puedan financiar los costos de la adaptación y, sobre todo, los de la mitigación a través de la reducción de su deuda”.



También pidió que el “Capitalismo descarbonizado” tiene que desvalorizar la deuda que pesa globalmente sobre procesos productivos y sobre naciones.



“¿Es posible el “Capitalismo descarbonizado”? La gran transformación del capital, como dijera Polanyi, es ahora o no habrá un capitalismo descarbonizado, ni un capitalismo siquiera, y es posible que no haya humanidad”, concluyó el jefe de Estado.

El resto de participación

Ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en el Foro Económico Mundial Twitter @MinAmbienteCo

La delegación de Colombia también estuvo conformada por un cúpula ministerial, entre los que destacan la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la ministra de Energía, Irene Vélez.



Muhamad, entre sus intervenciones, destacó la propuesta de intercambio de deuda por acción climática que permitan “financiar la adaptación, mitigación, así como la atención de pérdidas y daños ocasionados por los efectos de la crisis climática”.



Por su parte, la ministra de Energía, Irene Vélez, levantó la polémica al afirmar que el país no otorgará más contratos de exploración de gas y petróleo.



De acuerdo con la jefe de esa cartera, si bien esta decisión “ha sido polémica”,representa un compromiso en la lucha contra el cambio climático, puesto que es una decisión urgente para hacer la transición.



En aras de fomentar una mayor integración entre los países de América Latina, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, mencionó que en la transición energética “la soberanía es muy importante”. Se mostró convencido de que “dar acceso a la energía es una manera de cerrar las brechas”.

‘Mucho estrés en la región’

Lo afirmó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), apuntando al impacto que tendrán en la región en 2023 la inflación, el problema de la deuda o el cambio climático.



“Si hacemos la lista de choques, todos le han pegado muy duro a América Latina”, 4 aseguró. “Va ser un año de mucho estrés”, aseguró el directivo, citado por la agencia AFP.

Por otro lado, Marina Silva, la ministra del Medio Ambiente de Brasil, fue al foro a defender el proyecto del presidente Lula, tras los años del ultraderechista Bolsonaro.

