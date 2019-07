‘Fracking le dejaría al Caribe US$1.000 millones en regalías’

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa está de acuerdo con el desarrollo del fracking en la Región Caribe, siempre y cuando se ejecute de manera ambientalmente sostenible.



En diálogo con Portafolio, el dirigente departamental explicó por qué opina que es necesario acudir a los Yacimientos no Convencionales (YNC), no solo para asegurar el autoabastecimiento, sino además para cerrar brechas.



(Con ‘fracking’, habría reservas de gas natural para 30 años).

¿Por qué cree que el país, y la Región Caribe deberían desarrollar la técnica del ‘fracking’?



Representa una oportunidad y un reto logístico desarrollar el fracking en los YNC,y se presentaría una dinamización en servicios. Además, se mejoraría la competitividad en tarifas de petróleo y gas, y de paso se garantizarían las reservas de hidrocarburos.



¿El ‘fracking’ es un asunto de interés para la Región Caribe?



Las zonas para el desarrollo de los YNC se encuentran en los departamentos de Cesar, Santander y el sur de Bolívar, como consta en los registros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



Pero, por el tamaño de esta oportunidad, sin duda hay que mirar el tema desde el punto de vista regional.



¿Cuáles serían los beneficios económicos para su región?



Según el cálculo de expertos, estiman que por tareas de exploración y producción (E&P) de petróleo y gas YNC en la región, se invertirían cerca de US$30.000 millones.



Además se generarían 124.000 nuevos empleos directos e indirectos. Esto sin contar la dinamización de los puertos marítimos, y como ya lo mencioné, la apertura de nuevas empresas prestadoras de servicios.



¿Cuál sería el aporte a regalías?



Se proyecta por este concepto, desembolsos cercanos a los US$1.000 millones, que al ser invertidos adecuadamente pueden, no solo mejorar la calidad de vida de las comunidades, sino además traer progreso a las regiones.



¿Hay indicios de YNC en el departamento del Atlántico?



Parece que existen unos importantes yacimientos de hidrocarburos en los alrededores de Barranquilla, capital del departamento.



(Las luces y sombras del 'fracking' en la explotación de petróleo).



Pero no tengo claro si se tendría que utilizar la técnica del fracking para el desarrollo de estos.



¿Cómo despejar las dudas con respecto al ‘fracking’?



Hay una manera de hacer fracking. Tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Midland, en el estado de Texas (EE. UU.), lugar que produce tres millones de barriles de petróleo diarios con esta técnica. Y su desarrollo tiene muchas de las respuestas a los interrogantes que nos estamos planteando en Colombia, especialmente en el Caribe.



¿Cuáles han sido los resultados en esta ciudad?



Esta es una ciudad de 100.000 habitantes que produce la mitad del crudo de YNC de ese estado, y el 30% del total del petróleo que extraen los EE. UU., que son 12 millones de barriles al día.



Pude ver y conocer avances impactantes en su economía local, además, tienen una dinámica empresarial asombrosa alrededor del encadenamiento de servicios que requiere esta actividad.



¿Por qué la comunidad aceptó esta técnica?



La tecnología del fracking que se produce en esa ciudad es la llamada “ambiental”. Se desarrolla con el menor impacto en los diferentes ecosistemas, así como en posibles efectos colaterales futuros. Se puede hacer con una serie de prevenciones, muy ordenadas y dirigidas que permitan aumentar la capacidad de reservas, tanto de gas, como de petróleo, con propia producción hacia el futuro.



¿Cómo debe ser la discusión alrededor del ‘fracking’?



Debe haber un desarrollo de la actividad petrolera con un en foque social muy claro. Y se debe tener en cuenta el llamado “fracking ambiental” para desarrollar los YNC con cero impacto ambiental.



CESAR Y SANTANDER TAMBIÉN LE ABREN LAS PUERTAS AL ‘FRACKING’



Otros dos gobernadores del país que ven con buenos ojos el desarrollo de la técnica del fracking para los YNC en sus respectivos departamentos son Francisco Fernando Ovalle, del Cesar, y Didier Alberto Tavera, de Santander.



Con respecto al primer burgomaestre, frente a los proyectos para desarrollar YNC en los municipios de San Martín y Aguachica, al sur del departamento, su despacho ha sido pieza activa y clave en los procesos de socialización.



Ovalle ha reiterado en distintos escenarios que se han realizado mesas de trabajo para tener todas las garantías de seguridad para que el fracking no vaya a afectar a las aguas subterráneas, ni a la población.



Además ha señalado que, a través del proceso de socialización, se logra informar de manera veraz y certera el tema del desarrollo para los YNC.



Sostiene que una vez los proyectos sean licenciados por la Anla, su despacho está dispuesto a servir de articulador y facilitador para que se haga de manera responsable.



Por su parte el gobernador Tavera ha insistido en durante foros que apoya la técnica, pero siempre y cuando se den retribuciones económicas para su departamento.



Ha subrayado que el fracking es necesario para salvar la autosuficiencia petrolera y gasífera del país.



Ambos gobernadores han coincidido en señalar que esta técnica para el desarrollo de los YNC debe desarrollarse de manera ambientalmente sostenible, no alterar los ecosistemas, y mucho menos contaminar las fuentes hídricas.