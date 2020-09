Freno en el  gasto de los hogares colombianos en agosto

En agosto pasado, el gasto de los hogares colombianos no mejoró. De acuerdo con la firma Raddar, no crece frente a 2019, dejando ver el comienzo del fenómeno de “comparación” frente a los grandes crecimientos del segundo semestre del año pasado, pasando de crecer 6,3% anual, a no crecer al -0,13%



En agosto de 2020, el gasto fue de $59,07 billones de pesos, que es ligeramente mayor al año pasado, que fue de $58,06 billones de pesos.



"Es importante resaltar que una buena parte de este crecimiento del año pasado, tiene que ver con la llegada de la migración venezolana, lo que significa que hoy, la economía y el gasto colombiano, decrecen menos debido a esta migración que llegó en los últimos 3 años, como lo pudimos evidenciar en estudios realizados en RADDAR, con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA", explica.



En Montería, Cúcuta, Neiva, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena y Medellín, este indicador registró un comportamiento positivo, el cual se explica principalmente por

ser ciudades donde menos personas estuvieron en aislamiento y ya están en

otras fases. Además, independientemente de lo anterior, recibieron ayudas de los diferentes niveles del gobierno y del sector financiero.



"Es posible que los crecimientos anuales de los próximos meses serán negativos, debido al freno del gasto y la comparación de los fuertes crecimientos del año pasado", concluye Raddar..