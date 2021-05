Freno en operación y caída de ventas deja paro en empresas

El país completa este lunes 21 días del paro nacional y las empresas, de todos los tamaños y sectores, sienten con severidad en sus operaciones las consecuencias de las marchas, los bloqueos y el vandalismo.



(El paro le ha costado $6,2 billones al país).

Varias de ellas, le contaron a Portafolio, la grave situación que atraviesan. Todas urgen soluciones prontas para evitar más daños a una economía que busca recuperarse de las daños que han causado las restricciones por la pandemia.



Andrés Gómez, presidente de Grupo Familia, explica que ha impactado principalmente las operaciones de planta en Guachené, Cauca, donde genera más de 800 empleo. Está, cerrada desde el 28 de abril.



(Comité de Paro convoca a nueva movilización para el 19 de mayo).



“Hemos debido suspender la compra de insumos a los proveedores, y enfrentar la imposibilidad de elaborar productos de primera necesidad en medio de la crisis sanitaria más grave que se ha vivido en 100 años”, afirmó.



Por su parte, Jaime Hernández Rivillas, country Manager de SMI y Sinea, del grupo Intercorp, en la Sabana de Bogotá, explica la afectación. Ambas firmas fabrican envases y tapas plásticas para bebidas, alimentos, cuidado personal y del hogar.



Además de tener que ofrecer hospedaje a su personal técnico estratégico en momentos críticos, las plantas dejaron de operar dos días.



“Nuestras materias primas importadas se quedaron estancadas en el puerto de Buenaventura sin ninguna alternativa y aún no sabemos cuándo podremos contar con ellas. Para movilizar la mercancía hemos recurrido a gastos extras en fletes a destinos del país afectados con bloqueos. En algunos casos hemos llegado a destino pero en otros hemos tenido que dejar nuestro producto en los camiones con la inminente afectación de calidad”, afirmó Rivillas.



Juan Pablo Contreras, director general de Dow en Colombia, indicó que “en algunas operaciones en puertos hemos tenido inconvenientes que se han estado resolviendo y para nuestro movimiento de producto, tanto nacional como internacional, hemos tenido algunas interrupciones. Ha sido muy complicado despachar productos hacia el Valle”, dijo.



En la industria gráfica, su gremio, Andigraf, plantea que por los bloqueos están en riesgo 96.200 empleos, 58.500 directos y 37.700 indirectos.



Mientras que Papeles Nacionales dice que no ha podido operar su planta central en Pereira, el presidente de Smurtfit Kappa Colombia, Álvaro José Henao, da cuenta de la suspensión de la operación en Yumbo.



ALIMENTOS



La producción de alimentos y su llegada a los canales de distribución para abastecer clientes transformadores y consumidores finales, tiene problema. Alpina reportó el fin de semana la imposibilidad de recolectar leche en Cauca y Nariño para su sede en Caloto. Sufrió lo mismo en Sopó pero el acopio se reanudó.



Los efectos del paro los advierte, Inés Macías, cofundadora de Proalba. Esta pyme está en el parque industrial de Tuluá, Valle. Produce leche condensada, sirope y glaseado para panificación y repostería, tiene su marca Cowie y es proveedora de Colombina, que la ha apoyado en su crecimiento. “La fábrica está parada y seguimos respondiendo por los empleos a pesar de que no se está trabajando. También está suspendida la compra de leche en de la región”, indicó.



Cabe agregar que el sector agropecuario es uno de los más perjudicados por la suspensión de las labores de las fincas en varias regiones. Eso ha afectado, a la producción avícola, ganadera y porcina. De hecho, empresas como Huevos Kikes y gremios de estos negocios han levantado su voz de preocupación por las pérdidas y las dificultades para abastecer la mesa de los colombianos.



COMERCIO



En el sector de comercio y restaurantes se evidencian los problemas. La empresa iFood explicó que en los últimos días ha recibido notificaciones de algunos sitios de comida sobre desabastecimiento en productos muy puntuales, por ejemplo, el pollo.



“También llegaron reportes del equipo logístico sobre falta de combustible en ciudades como Armenia y afectaciones de horarios de atención de restaurantes en Cali”, dijo Gustavo Díaz, gerente de relaciones públicas. La red de domiciliarios funciona de manera habitual, aunque son muy reactivos a los avances de las movilizaciones para cumplir con los pedidos.



Además de los daños que el vandalismo ha causado directamente a centros comerciales y almacenes que están en zonas céntricas de varios municipios y ciudades, los comerciantes han tenido que anticipar cierres lo cual impacta sus negocios.



Patricia Urrea, gerente de Salitre Plaza Centro Comercial en la capital, explica que el 75% de los locales han tenido que cerrar entre 2 y 3 de la tarde desde el 28 de abril para que los empleados se puedan desplazar a sus casas. Esto también genera una pérdida del 60% de las ventas. A eso hay que sumarle las reducciones por la pandemia y las restricciones.



La empresaria Patricia Vélez, dueña de cadenas de productos del hogar y la cocina como Ambiente Living dice que en horarios han operado al 30%. “Nuestro personal ha estado seriamente perjudicado. Me preocupa el grupo humano que se ha tenido que arriesgar. Por ejemplo, en Cali les roban la gasolina de sus motos”, comenta.



EN INFRAESTRUCTURA



KMA Construcciones ha enfrentado desabastecimiento de materiales, lo que ha afectado las obras en el Aeropuerto de Nuquí (Chocó) y el de Pasto. “En este momento están detenidas, generando posibles suspensiones en los contratos”, dijo su presidente Menzel Amín. Además, han tenido “problemas con bloqueos en proyectos de tercera y cuarta generación como Ruta Caribe, entre Cartagena y Barranquilla, la Transversal del Sisga, entre Cundinamarca y Casanare, y Córdoba – Sucre”.



Por su parte, EPM dijo que la noche del miércoles 12 de mayo se presentó desabastecimiento de gas natural en el municipio de Ituango (Antioquia), debido a los bloqueos. A la mañana siguiente se superó la situación, pero el impacto fue para 2.000 clientes y usuarios.