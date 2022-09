Afinan últimos detalles para reapertura de frontera con Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que su Gobierno coordina detalles de seguridad, junto a las autoridades de Colombia para la reapertura de la frontera común, prevista para el próximo lunes, 26 de septiembre.

"Estamos coordinando todos los detalles de la seguridad para que este primer paso, que vamos a dar el próximo 26, sea un paso auspicioso para avanzar hacia donde debemos llegar (...) a una apertura total, absoluta y libre de toda la frontera entre Colombia y Venezuela", indicó el mandatario en un acto televisado.



(Lea: Preocupa rápido regreso a tasas bajas de crecimiento en América Latina).



Maduro sostuvo que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ya ha entablado comunicaciones con su homólogo colombiano, Iván Velásquez, para coordinar los planes de seguridad que permitan -aseguró- el combate de bandas criminales que le hacen la "vida pesada" a los ciudadanos que viven en la región fronteriza.



Asimismo, dijo que mañana llegará a Venezuela el ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, para discutir temas en esta área, aunque no ofreció mayores detalles. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este lunes que asistirá el día 26 al acto de reapertura de la frontera, aunque todavía no se sabe si se reunirá allí con Maduro. "Estamos trabajando para asistir al comienzo de una apertura económica, comercial y humana, que es lo más importante.



Ojalá, al fin, de la crisis humanitaria que, quebrando derechos humanos, afectó a millones de personas, casi que familiares entre sí, a lado y lado de la frontera", dijo el jefe de Estado a periodistas en Nueva York. Al ser preguntado sobre la posibilidad de reunirse en esa fecha con Maduro, Petro respondió: "Todavía no hemos tratado ese tema, ya veremos si hay un primer encuentro".



La reapertura total de la frontera, cerrada al paso de vehículos desde 2015 y con circulación restringida para peatones durante largos periodos, fue anunciada de manera simultánea la semana pasada por Petro y Maduro, quienes indicaron que, además se reactivarán los vuelos y el transporte de carga.



A propósito de ese medida, hoy comenzaron los trabajos de reparación del puente internacional Simón Bolívar, que estuvo cerrado al tránsito de vehículos por casi siete años.



(Siga leyendo: Reapertura de la frontera: la disputa entre peso colombiano y el dólar).

Mantenimiento al puente

Frontera con Venezuela EFE

El puente internacional Simón Bolívar, que el 26 de octubre será uno de los escenarios de la reapertura total de la frontera de Colombia con Venezuela, es sometido desde este lunes a trabajos de reparación y restauración tras permanecer siete años cerrado al tráfico de vehículos.



La reparación fue anunciada el mes pasado por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en una visita que hizo a Cúcuta, capital del departamento colombiano de Norte de Santander y principal paso fronterizo con Venezuela. En la entrada del puente Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, contratistas del Instituto Nacional de Vías (Invías) comenzaron a restaurar las barandas de los pasos peatonales, algunas de ellas deterioradas por falta de mantenimiento.



Los trabajos también incluyen el mejoramiento de la vía de acceso al puente del lado colombiano donde había un hundimiento de la capa asfáltica y grietas. Además del Simón Bolívar, en la zona de Cúcuta están los puentes binacionales Francisco de Paula Santander y Tienditas, este último sin estrenar, y en la cercana localidad de Puerto Santander está el Puente de la Unión.



(Vea: 'Donde todo comenzó': el turismo que posiciona a Norte de Santander).



La frontera común, de 2.219 kilómetros de longitud, fue cerrada en agosto de 2015 cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expulsó de la zona limítrofe a más de 20.000 colombianos con el pretexto de una operación contra el crimen organizado. Posteriormente se habilitó con restricciones a la circulación de personas, pero el tráfico de vehículos permanece cerrado desde entonces.



"Ahora, al ver estos arreglos, sí creo que es cierto que abrirán la frontera y esperamos que sea como antes, abierta sin obstáculos. La vida nos cambió hace siete años y ahora me toca pasar el puente dos veces a la semana para comprar mercado porque es más económico venir a Cúcuta ya que los mismos productos allá son más costosos", dijo a Efe Olga Flórez, una colombiana, que vive en Rubio (Venezuela).



Estos trabajos se suman a los que se hicieron hace unas semanas en esta zona de frontera, como fueron las reparaciones y embellecimiento de las oficinas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Los dos países, que rompieron relaciones diplomáticas en febrero de 2019, las restablecieron después de la llegada a la Presidencia colombiana de Gustavo Petro, el pasado 7 de agosto. Petro y Maduro acordaron además que abrirán totalmente la frontera el próximo 26 de septiembre.

EFE