Fusiones y compras en la región llegan a los US$43.843 millones

El mercado transaccional de América Latina registra en los primeros nueve meses del año 1.517 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por US$46.843 millones, según informe de Transactional Track Record.



Estas cifras suponen una disminución del 18,88% en el número de operaciones y un descenso del 38,76% en el valor frente al mismo periodo de 2019.



Por su parte, en el tercer trimestre se han contabilizado 571 operaciones por US$24.800 millones.



Hasta el tercer trimestre se han contabilizado un total de 86 operaciones de Private Equity (capital privado), de las cuales 34 transacciones tienen un valor no confidencial agregado de US$1.513 millones. Esto supone una disminución del 27,12% en el número de operaciones y un descenso del 77,57% en el monto de estas con respecto al mismo periodo de 2019.



En cuanto a Venture Capital (capital de riesgo o capital emprendedor), se han realizado 401 transacciones, de las cuales 278 operaciones tienen un valor no confidencial que suman alrededor de US$3.798 millones, lo que supone un aumento del 18,29% en el número de transacciones y un otro del 10,23% en el capital movilizado con respecto al septiembre de 2019.



RANKING POR PAÍSES



Hasta septiembre de 2020, por número de operaciones, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 948 operaciones (disminución del 15%), y una baja del 41% en el capital movilizado en términos interanuales (US$26.813 millones). Le sigue México, con 205 operaciones (baja del 10%), y con un aumento del 7% de su valor con respecto al mismo periodo del año pasado (US$10.702 millones).



Por su parte, Chile continúa en el ranking, con 143 operaciones (descenso del 28%), y con una disminución del 67% en el capital movilizado (US$3.051 millones).



EL CASO DE COLOMBIA



Colombia, por su parte, registra 103 operaciones (descenso del 39%), con un baja del 64% en capital movilizado (US$3.306 millones).



En el tercer trimestre se contabilizaron 34 operaciones por US$734 millones. En términos sectoriales, el de Internet es el más activo del año, con 26 transacciones y un aumento del 63%, seguido por el sector Financiero y de Seguros, con 21 y una disminución de 36% y el de Tecnología, con 17 operaciones y aumento de 6%.



En lo que va de año las empresas colombianas han apostado principalmente por invertir en Perú, Uruguay y Chile, con 3,2 y 2 transacciones cada uno. Por valor, se destaca Guatemala, con US$289 millones.



Por otro lado, Estados Unidos con US$459 millones es el que más ha invertido en el país.



Hasta el tercer trimestre de 2020 Colombia ha registrado 35 operaciones de Venture Capital por US$560 millones, lo que representa un alza del 25% en el número de operaciones con respecto al mismo periodo del año pasado.



En adquisición de activos, se cerraron a septiembre 14 transacciones por US$484 millones, con un descenso del 30% en el número de operaciones y un descenso del 14,18% en su valor con respecto al mismo periodo de 2019.



César Gutiérrez, fundador de la firma colombiana Bastion Capital Advisors, dijo que en el último trimestre se ha visto desempeño interesante, particularmente en el segmento de levantamiento de capital que logró transacciones por unos US$400 millones en 17 operaciones. Aseguró que la industria más activa es la de tecnología e internet que atraen más atención por parte de los inversionistas.



Dijo que el sector financiero y de seguros ha sido uno de los más dinámicos alcanzando 20 transacciones en lo corrido del año por un valor agregado que supera los US $800M.