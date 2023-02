Ganaderos piden no estigmatizar al sector con el narcotráfico

Un grupo de empresarios ganaderos envió un mensaje en el que piden no estigmatizar al sector, luego de que la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de España detuvieran la embarcación Orión V con una carga de 1.750 de cabeza de ganado y 4.5 toneladas de cocaína, que zarpó desde Colombia.

“Manifestamos que nuestras empresas no guardan relación alguna con esta embarcación ni con su operación de transporte y entrega de ganado en pie. Hacemos un llamado a no estigmatizar a las empresas de exportación de ganado en pie, con lo ocurrido en la embarcación Orión V, pues la situación allí ocurrida es ajena a las empresas que representamos”, manifestaron Miguel Roberto Dulcey, David Reyes Assad, David Horacio Giraldo y Juan Camilo Ramos, representantes de Expoganados, CI Gold Land S.A.S, Sociedad G4 Caribe S.A.S e Inversiones Bonanza J. Y C, respectivamente.

El carguero Orión V, con bandera de Togo, fue abordado en el Atlántico a unas 62 millas, unos cien kilómetros, al suroeste de las islas españolas de Canarias por una embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera de España, en colaboración con la agencia de Estados Unidos contra la droga (DEA, por sus siglas en inglés), las autoridades de Togo y el centro europeo de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico.

El mercante era investigado desde 2020 y había sido inspeccionado anteriormente sin encontrar droga, ante la sospecha de que la cargaba en puerto o en alta mar oculta en el ganado que transportaba principalmente a países de África y Asia, según la Policía.

Un operativo por mar y aire logró localizarlo esta semana y en un silo de pienso en su interior fueron encontrados fardos con la droga, por lo que el mercante fue trasladado al puerto español de Las Palmas de Gran Canaria, en un operativo coordinado por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional de España.

A mediados de enero las autoridades españolas abordaron otro carguero de similares características también con unos 4.500 kilos de cocaína en la denominada Ruta Atlántica de esta droga desde Sudamérica a Europa, subrayó el comunicado.

