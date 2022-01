Gas natural: solo ocho campos abastecen al país

Ante la creciente demanda de gas natural en el territorio nacional, solo nueve puntos representan la oferta del combustible en el país.

Así, para garantizar el abastecimiento en firme del energético, Colombia depende de ocho campos gasíferos, ubicados en los departamentos de Córdoba, Sucre, La Guajira, Norte de Santander, Boyacá y Casanare, y una planta de regasificación, en Barú (Bolívar).

“En los últimos 20 años, pasamos de tener 1,9 millones de usuarios a lograr más de 10.446.000, lo que equivale a una penetración de casi el 80%”, señaló Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).



De acuerdo al más reciente reporte sobre el potencial de producción declarado por las hidrocarburíferas al Ministerio de Minas y Energía, la fuente que ofrece un suministro total (100%) de gas natural, es el Bloque VIM-05 (que agrupa los campos Clarinete, Pandereta y Oboe), le siguen en su orden Cusiana (98%), Bonga-Mamey (96%), Chuchupa (92%), Cupiagua (89%), Floreña (80%), Gibraltar (74%), Nelson (69%) y la regasificadora de Barú (1%).



“Este combustible es un servicio esencial para el país, no solo porque ocho de cada diez hogares lo usan a diario, sino porque contribuye a la protección del medio ambiente. También es considerado el combustible de la transición energética”, explicó el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.



En cuanto a demanda, el mayor consumo de gas natural, de acuerdo a registros del Sistema Electrónico del Gas (Segas) de la Bolsa Mercantil, recae en el sector industrial con un 28,9%, luego está el parque termoeléctrico con 22,4%, el residencial con el 19,5%, las plantas de refinación petrolera con 14,1%, al gas natural vehicular (GNV) le corresponde el 6,4%, al comercial el 5,1%, la petroquímica el 2,8% y las compresoras del Sistema Nacional de Transporte (SNT) el 0,9%.



Así mismo, la región que más consume el energético es el interior con un 45%, le sigue la costa Caribe con 30%, y el resto del país 25%.



Para elevar el nivel de oferta de gas natural en el territorio nacional, la país tiene destinadas inversiones por US$2.900 millones identificados en 127 proyectos, de los cuales US$ 1.162 millones están destinados para exploración y producción (E&P), y US$ 1.688 millones asignados para transporte y distribución.



“Específicamente hay 12 obras estratégicas para llevarle el gas natural a 366.000 familias en 363 cabeceras municipales localizadas en los departamentos de Nariño, Boyacá, Santander y Chocó”, indicó Murgas.



De acuerdo con Naturgas, el territorio nacional tiene un alto potencial de abastecimiento con el que se pasaría de tener 3 tera pies cúbicos de reservas probadas, disponibles para 7,7 años, a cerca de 60 tera pies cúbicos, que aseguran una autosuficiencia para los próximos 100 años.



